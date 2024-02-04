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В Нацполиции показали последствия прилетов на Херсонщине: поврежденные дома и коммуникации

В Нацполиции показали последствия прилетов на Херсонщине: поврежденные дома и коммуникации

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 12:46  •  5566 просмотра

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Российские военные выпустили более 90 ракет из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, самолетов и беспилотников по жителям Херсонской области, повредив здания, газовую и водопроводную инфраструктуру, но обошлось без жертв.

За прошедшие сутки российские военные выпустили почти сотню снарядов по жителям Херсонщины. Захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, авиации и БпЛА. Фото с мест прилетов вражеских снарядов показала  пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

За минувшие сутки российская армия осуществила 37 обстрелов Херсонщины Армия рф выпустила более 90 снарядов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, авиации, БпЛА.

- отметили в пресс-службе полицейских.

Детали

Полицейские отметили, что россияне системно наносят удары по Херсону и деоккупированной части Херсонской области. В частности, один из артиллерийских снарядов попал в газопровод, кроме того, в захватчики повредили водопровод, и многочисленные частные и многоэтажные дома.

На местах российских атак с утра работали полицейские, спасатели, аварийные службы.

Дополнительно

Утром председатель ОВА Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки российская армия 37 раз обстреляла Херсонскую область, выпустила 92 снаряда из различного вида вооружения. Отметив при этом, что погибших и раненых нет.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
khersonХерсон
У Нацполіції показали наслідки прильотів на Херсонщині: пошкоджені будинки та комунікації
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В Нацполиции показали последствия прилетов на Херсонщине: поврежденные дома и коммуникации

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