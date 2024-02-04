Російська армія обстріляла Херсонську область 92 снарядами, але обійшлося без жертв
Київ • УНН
За минулу добу російська армія випустила 92 снаряди з різних видів зброї по Херсонській області, влучивши в житлові квартали, але обійшлося без жертв.
Упродовж минулої доби російська армія 37 разів обстріляла Херсонську область, випустила 92 снаряди з різного виду озброєння. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що ворог бив із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, авіації та БпЛА.
По місту Херсон ворог спрямував 13 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
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