Ворог продовжує скидати авіабомби: у Херсонській ОВА показали наслідки удару по Бериславу
Київ • УНН
Російські авіаудари по українському місту Берислав пошкодили житлові будинки, але ніхто не постраждав.
У Херсонській ОВА показали наслідки ворожого удару по Бериславу, передає УНН.
"Берислав після учорашнього російського авіаційного удару. Ворог продовжує скидати авіабомби на житлові квартали міста", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, внаслідок чергових обстрілів пошкоджено будинки місцевих жителів.
"... люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
росіяни скинули авіабомби на Херсонщину, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури03.02.24, 17:47 • 33230 переглядiв