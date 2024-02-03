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29 березня, 17:57 • 102487 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 118026 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119188 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 157715 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 133830 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 20:29 • 112931 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130175 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142706 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145227 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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Ворог продовжує скидати авіабомби: у Херсонській ОВА показали наслідки удару по Бериславу

Ворог продовжує скидати авіабомби: у Херсонській ОВА показали наслідки удару по Бериславу

Київ • УНН

 • 97333 перегляди

Російські авіаудари по українському місту Берислав пошкодили житлові будинки, але ніхто не постраждав.

У Херсонській ОВА показали наслідки ворожого удару по Бериславу, передає УНН.

"Берислав після учорашнього російського авіаційного удару. Ворог продовжує скидати авіабомби на житлові квартали міста", - йдеться у повідомленні. 

За даними ОВА, внаслідок чергових обстрілів пошкоджено будинки місцевих жителів.

"... люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

росіяни скинули авіабомби на Херсонщину, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури03.02.24, 17:47 • 33230 переглядiв

Антоніна Туманова

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