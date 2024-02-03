Ворог продовжує скидати авіабомби: у Херсонській ОВА показали наслідки удару по Бериславу

У Херсонській ОВА показали наслідки ворожого удару по Бериславу, передає УНН.

"Берислав після учорашнього російського авіаційного удару. Ворог продовжує скидати авіабомби на житлові квартали міста", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок чергових обстрілів пошкоджено будинки місцевих жителів.

"... люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

росіяни скинули авіабомби на Херсонщину, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури