росіяни скинули авіабомби на Херсонщину, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
Російські війська обстріляли село Качкарівка в Херсонській області, пошкодивши десятки будинків, об'єкти критичної інфраструктури та влучивши в школу.
російські окупанти вчора скинули керовані авіабомби на село Качкарівка у Херсонській області. Пошкоджено з три десятки житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури. Ще один "приліт" прийшовся по школі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
"Окупанти продовжують нещадно атакувати Херсонщину. Учора під вогнем опинилось село Качкарівка на Бериславщині. На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали з три десятки житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури. Ще один "приліт" прийшовся по школі", - написав Прокудін.
Він зазначив, що дивом обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів.
На фото наслідки обстрілу.
Доповнення
росіяни скинули авіабомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині.