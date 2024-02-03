россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры

российские оккупанты вчера сбросили управляемые авиабомбы на село Качкаровка в Херсонской области. Повреждены три десятка жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один "прилет" пришелся по школе. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

"Оккупанты продолжают беспощадно атаковать Херсонщину. Вчера под огнем оказалось село Качкаровка на Бериславщине. На населенный пункт россияне сбросили управляемые авиабомбы. В результате обстрела значительные повреждения получили с три десятка жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один "прилет" пришелся по школе", - написал Прокудин.

Он отметил, что чудом обошлось без пострадавших среди местных жителей.

На фото последствия обстрела.

Дополнение

россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине.