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россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры

россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 15:47  •  1892 просмотра

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Российские войска обстреляли село Качкаровка в Херсонской области, повредив десятки домов, объекты критической инфраструктуры и попав в школу.

российские оккупанты вчера сбросили управляемые авиабомбы на село Качкаровка в Херсонской области. Повреждены три десятка жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один "прилет" пришелся по школе. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

"Оккупанты продолжают беспощадно атаковать Херсонщину. Вчера под огнем оказалось село Качкаровка на Бериславщине. На населенный пункт россияне сбросили управляемые авиабомбы. В результате обстрела значительные повреждения получили с три десятка жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один "прилет" пришелся по школе", - написал Прокудин.

Он отметил, что чудом обошлось без пострадавших среди местных жителей.

На фото последствия обстрела.

Дополнение

россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон
росіяни скинули авіабомби на Херсонщину, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури
Russians dropped bombs in Kherson region, damaging a critical infrastructure facility
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россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры

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