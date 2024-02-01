Росіяни скинули авіабомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині

1 лютого російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ. Вона входить до складу Національного заповідника "Хортиця". На території культурного об'єкта розташована могила кошового отамана Костя Гордієнко та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст. Про наслідки обстрілу повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.

Сьогодні росія завдала чергового удару по нашій спадщині — поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що російська федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться: росія не зможе оминути покарання за свої злочини і відповідатиме за них у міжнародних судах.