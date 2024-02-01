Росіяни скинули авіабомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині
Київ • УНН
Російські війська розбомбили національну пам'ятку "Кам'янська Січ" у Херсонській області, зруйнувавши історичне козацьке кладовище та могилу.
1 лютого російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ. Вона входить до складу Національного заповідника "Хортиця". На території культурного об'єкта розташована могила кошового отамана Костя Гордієнко та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст. Про наслідки обстрілу повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.
Сьогодні росія завдала чергового удару по нашій спадщині — поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що російська федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться: росія не зможе оминути покарання за свої злочини і відповідатиме за них у міжнародних судах.
Деталі
Росіяни авіабомбами обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині Культурний об’єкт, що знаходиться у Херсонській області, містить Могилу кошового отамана Костя Гордієнко та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст.
Відео обстрілу Кам’янської Січі з’явилося в російських телеграм-каналах. На кадрах зафіксовані три потужних вибухи на території культурного об'єкта.
Перший стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі, де знаходяться ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини 18 ст.
Другий приліт стався на територію сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі.
Співробітники Національного заповідника "Хортиця" розпочали документування наслідків атаки на унікальну пам’ятку козацької доби.
У міністерстві зазначили, що загалом, на рахунку країни-агресорки вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення.
Томин в інтерв'ю The Economist: 38 українських музеїв знищенні або пошкоджені війною, понад 480 творів мистецтва викрали росіяни15.01.24, 20:27 • 27679 переглядiв
Довідково
Кам’янська Січ — один з останніх адміністративних і військових центрів Війська Запорозького Низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині 18 ст.
Нагадаємо
Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики повідомляли, що через російську агресію в Україні з початку повномасштабного вторгнення були зруйновані чи пошкоджені 872 пам’ятки культурної спадщини України.
Крім того, станом на 25 грудня 2023 року збитків зазнали 1907 об’єктів культурної інфраструктури. Загальні втрати закладів культури державної форми власності: 23 об’єкти (9%); комунальної форми власності: 1884 об’єкти (6%).