Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине
Киев • УНН
Российские войска разбомбили национальную достопримечательность "Каменская Сечь" в Херсонской области, разрушив историческое казацкое кладбище и могилу.
1 февраля российские войска нанесли авиаудар по территории памятника национального значения Каменская Сечь. Она входит в состав Национального заповедника "Хортица". На территории культурного объекта расположена могила кошевого атамана Костя Гордиенко и кладбище запорожских казаков первой половины XVIII в. О последствиях обстрела сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.
Сегодня россия нанесла очередной удар по нашему наследию - попала в Каменскую Сечь. Это в очередной раз доказывает, что российская федерация целенаправленно уничтожает нашу материальную культуру, чтобы стереть украинцев как нацию. Однако ей это не удастся: россия не сможет избежать наказания за свои преступления и будет отвечать за них в международных судах.
Детали
Россияне авиабомбами обстреляли памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине Культурный объект, который находится в Херсонской области, содержит Могилу кошевого атамана Костя Гордиенко и кладбище запорожских казаков первой половины XVIII века.
Видео обстрела Каменской Сечи появилось в российских телеграм-каналах. На кадрах зафиксированы три мощных взрыва на территории культурного объекта.
Первый произошел непосредственно на месте расположения бывшей Каменской Сечи, где находятся еще неисследованные производственные объекты железотопного и гончарного комплекса первой половины 18 в.
Второй прилет произошел на территорию современного туристического объекта, где располагается лапидарий, на котором представлены каменные памятники в непосредственной близости от креста и могилы кошевого атамана Костя Гордиенко и въездных ворот Сечи.
Сотрудники Национального заповедника "Хортица" начали документирование последствий атаки на уникальный памятник казацкой эпохи.
В министерстве отметили, что в целом, на счету страны-агрессора уже более 120 поврежденных или разрушенных памятников национального значения.
Томин в интервью The Economist: 38 украинских музеев уничтожены или повреждены войной, более 480 произведений искусства похитили россияне15 январь 2024, 18:27 • 25953 просмотра
Справочно
Каменская Сечь - один из последних административных и военных центров Войска Запорожского Низового во времена его пребывания под протекцией Крымского ханства в первой трети 18 в.
Напомним
Ранее в Министерстве культуры и информационной политики сообщали, что из-за российской агрессии в Украине с начала полномасштабного вторжения были разрушены или повреждены 872 памятника культурного наследия Украины.
Кроме того, по состоянию на 25 декабря 2023 года убытки понесли 1907 объектов культурной инфраструктуры. Общие потери учреждений культуры государственной формы собственности: 23 объекта (9%); коммунальной формы собственности: 1884 объекта (6%).
Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине
Российские войска разбомбили национальную достопримечательность "Каменская Сечь" в Херсонской области, разрушив историческое казацкое кладбище и могилу.
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