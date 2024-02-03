Враг продолжает сбрасывать авиабомбы: в Херсонской ОВА показали последствия удара по Бериславу

После ударов рф и отключений в Кривом Роге: Шмыгаль доложил Зеленскому о защите объектов энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил Президенту Зеленскому о восстановительных работах и защите энергетических объектов после того, как российские удары вызвали отключение электроэнергии в Кривом Роге.