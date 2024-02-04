Российская армия обстреляла Херсонскую область 92 снарядами, но обошлось без жертв

4 февраля: День отказа от ненужных отношений, День неандертальца, День неандертальца

День отказа от ненужных отношений - это не только о разрыве с человеком, которого, как вам казалось, вы любили, но и о начале нового этапа в жизни, где самоуважение и счастье являются приоритетными.