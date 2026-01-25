$43.170.00
18:28 • 4516 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
16:32 • 8404 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
16:17 • 9778 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
15:48 • 8778 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 12397 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 13863 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 13747 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15115 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26092 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 44167 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре на глазах у патрульных

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Днепре вражеский дрон попал в жилую многоэтажку. Патрульные эвакуировали жителей, жертв нет.

Вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре на глазах у патрульных

В Днепре вражеский дрон попал прямо в жилой многоэтажный дом на глазах у патрульных. Об этом сообщает Национальная полиция и публикует соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что патрульные немедленно оповестили все службы и начали эвакуировать жителей, отводя их в безопасные места.

К счастью, обошлось без жертв

- говорится в подписи к видео.

В Нацполиции напоминают: если вы услышали сигнал воздушной тревоги - не медлите, направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до отбоя.

Напомним

Патрульная полиция Киева показала кадры последствий ночных ударов по столице 24 января, оказывая помощь пострадавшим.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Национальная полиция Украины