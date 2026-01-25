Вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре на глазах у патрульных
Киев • УНН
В Днепре вражеский дрон попал в жилую многоэтажку. Патрульные эвакуировали жителей, жертв нет.
В Днепре вражеский дрон попал прямо в жилой многоэтажный дом на глазах у патрульных. Об этом сообщает Национальная полиция и публикует соответствующее видео, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что патрульные немедленно оповестили все службы и начали эвакуировать жителей, отводя их в безопасные места.
К счастью, обошлось без жертв
В Нацполиции напоминают: если вы услышали сигнал воздушной тревоги - не медлите, направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до отбоя.
Напомним
Патрульная полиция Киева показала кадры последствий ночных ударов по столице 24 января, оказывая помощь пострадавшим.
