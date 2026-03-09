Ворожі атаки знеструмили частину трьох областей, в окремих регіонах - графіки
Київ • УНН
Через ворожі атаки без світла залишилися частини Сумської, Чернігівської та Харківської областей. У регіонах діють погодинні графіки обмеження енергії.
Ворожі атаки залишили без електропостачання частину жителів у трьох областях України, у частині регіонів - графіки відключень світла, повідомили в Міненерго у понеділок, пише УНН.
Ворожі атаки
"Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання", - повідомили у Міненерго.
Енергетики, як зазначається, працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Графіки відключень
"У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості", - зазначили у Міненерго.
Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження - причиною чого є ясна погода. Та, враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00.
У регіонах, де діють погодинні відключення, у Міненерго просять українців ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
