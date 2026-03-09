Ворожі атаки знеструмили частину трьох областей, в окремих регіонах - графіки

$43.730.0850.540.36
06:12 • 11625 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 33112 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 55825 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 87534 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 51812 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 45113 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33528 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40812 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 82141 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45410 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 31605 перегляди
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 13892 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 25223 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 17942 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 10020 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 9456 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 87541 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 92917 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 97361 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 127219 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Німеччина
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 7184 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 10169 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 29277 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 36252 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 38088 перегляди
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Ракетний комплекс "Панцир"

Ворожі атаки знеструмили частину трьох областей, в окремих регіонах - графіки

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Через ворожі атаки без світла залишилися частини Сумської, Чернігівської та Харківської областей. У регіонах діють погодинні графіки обмеження енергії.

Ворожі атаки знеструмили частину трьох областей, в окремих регіонах - графіки

Ворожі атаки залишили без електропостачання частину жителів у трьох областях України, у частині регіонів - графіки відключень світла, повідомили в Міненерго у понеділок, пише УНН.

Ворожі атаки

"Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання", - повідомили у Міненерго.

Енергетики, як зазначається, працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Графіки відключень

"У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості", - зазначили у Міненерго.

Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження - причиною чого є ясна погода. Та, враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00. 

У регіонах, де діють погодинні відключення, у Міненерго просять українців ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

У Києві на тлі аварійного відключення світла на правому березі впав тиск води - водоканал09.03.26, 11:35 • 1518 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго
Україна