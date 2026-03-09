У Києві на тлі аварійного відключення світла на правому березі впав тиск води - водоканал

У Києві знеструмлення об'єктів Київводоканалу через аварійне відключення спричинило падіння тиску води у водопровідній мережі у чотирьох районах столиці на правому березі, повідомили у Київводоканалі у понеділок, пише УНН.

У зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти Київводоканалу. Наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах Солом’янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів - повідомили у Київводоканалі.

Як зазначається, фахівці працюють над стабілізацією ситуації.

У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що "у Києві діють індивідуальні графіки включень, щоб мешканці столиці могли планувати свій день". Вони доступні на сайті і чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий". Попередні графіки та черги не діють.

