У Києві на тлі аварійного відключення світла на правому березі впав тиск води - водоканал

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 10595 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 30685 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 54069 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 84757 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 50182 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 44205 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33082 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40707 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81976 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45326 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
39%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину9 березня, 00:14 • 10105 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 30223 перегляди
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 12547 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 23844 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 16580 перегляди
Публікації
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 6572 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 84746 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 91943 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 96348 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 126137 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 6240 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 8312 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 28842 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 35845 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 37691 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"

У Києві на тлі аварійного відключення світла на правому березі впав тиск води - водоканал

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Через аварійні відключення ДТЕК у Солом’янському, Святошинському, Голосіївському та Подільському районах слабкий напір води. Фахівці стабілізують тиск.

У Києві на тлі аварійного відключення світла на правому березі впав тиск води - водоканал

У Києві знеструмлення об'єктів Київводоканалу через аварійне відключення спричинило падіння тиску води у водопровідній мережі у чотирьох районах столиці на правому березі, повідомили у Київводоканалі у понеділок, пише УНН.

У зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти Київводоканалу. Наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах Солом’янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів

- повідомили у Київводоканалі.

Як зазначається, фахівці працюють над стабілізацією ситуації.

У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що "у Києві діють індивідуальні графіки включень, щоб мешканці столиці могли планувати свій день". Вони доступні на сайті і чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий". Попередні графіки та черги не діють.

Через атаку рф на Київ без тепла майже 2000 будинків, троє постраждалих07.03.26, 10:04 • 4420 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Київ