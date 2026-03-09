В Киеве на фоне аварийного отключения света на правом берегу упало давление воды - водоканал

В Киеве обесточивание объектов Киевводоканала из-за аварийного отключения повлекло падение давления воды в водопроводной сети в четырех районах столицы на правом берегу, сообщили в Киевводоканале в понедельник, пишет УНН.

В связи с аварийным отключением ДТЭК обесточены объекты Киевводоканала. Сейчас наблюдается слабое давление в водопроводных сетях Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов - сообщили в Киевводоканале.

Как отмечается, специалисты работают над стабилизацией ситуации.

В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что "в Киеве действуют индивидуальные графики включений, чтобы жители столицы могли планировать свой день". Они доступны на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.

Из-за атаки рф на Киев без тепла почти 2000 домов, трое пострадавших