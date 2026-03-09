В Киеве на фоне аварийного отключения света на правом берегу упало давление воды - водоканал
Киев • УНН
Из-за аварийных отключений ДТЭК в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Подольском районах слабый напор воды. Специалисты стабилизируют давление.
В Киеве обесточивание объектов Киевводоканала из-за аварийного отключения повлекло падение давления воды в водопроводной сети в четырех районах столицы на правом берегу, сообщили в Киевводоканале в понедельник, пишет УНН.
В связи с аварийным отключением ДТЭК обесточены объекты Киевводоканала. Сейчас наблюдается слабое давление в водопроводных сетях Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов
Как отмечается, специалисты работают над стабилизацией ситуации.
В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что "в Киеве действуют индивидуальные графики включений, чтобы жители столицы могли планировать свой день". Они доступны на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.
