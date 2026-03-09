Вражеские атаки обесточили часть трех областей, в отдельных регионах - графики

Вражеские атаки оставили без электроснабжения часть жителей в трех областях Украины, в части регионов - графики отключений света, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Энергетики, как отмечается, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Графики отключений

"В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности", - отметили в Минэнерго.

Как отметили в Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению - причиной чего является ясная погода. Но, учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 16:00.

В регионах, где действуют почасовые отключения, в Минэнерго просят украинцев экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

В Киеве на фоне аварийного отключения света на правом берегу упало давление воды - водоканал