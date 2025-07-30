Ворожа атака на Харків: поранені три людини
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Харків 30 липня постраждали три людини. Пошкоджено автомийку, багатоквартирні будинки, супермаркет та автомобіль.
Внаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на середу, 30 липня, постраждали три людини. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, у Шевченківському районі міста попередньо троє постраждалих: дві жінки та чоловік.
За уточненою інформацією, у Шевченківському районі також постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет. Горить одне авто
Тим часом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про новий вибух в обласному центрі.
Попередньо, під ударом опинився Слобідський район
Він уточнив, що внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Шевченківському районі Харкова постраждали жінки 24-х та 62-х років, а також 33-річний чоловік.
Нагадаємо
У Харкові в ніч на середу, 30 липня, пролунав вибух. Ворог ударив по місту "шахедом". Внаслідок атаки у Шевченківському районі загорівся автомобіль.
Нічна атака рф на Харків: пошкоджено підприємства та будинки27.07.25, 09:13 • 3961 перегляд