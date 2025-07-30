Вражеская атака на Харьков: ранены три человека

$41.800.02
48.700.28
ukenru
20:14 • 6386 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
19:02 • 14699 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 27822 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 38250 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 60852 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 135049 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
29 июля, 09:21 • 56700 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил деталиPhoto
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 70103 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 181378 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 66248 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионовPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
96%
743мм
Популярные новости
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в жену из-за ревности: женщина ранена, злоумышленник погиб29 июля, 15:12 • 4014 просмотра
Путаница и вопросы: Белый дом и ЕК опубликовали противоречивые версии торгового соглашения - PoliticoPhoto29 июля, 15:51 • 20162 просмотра
Украину накрыла непогода: более 120 населенных пунктов без света, масштабные подтопления и поваленные деревьяPhoto29 июля, 16:25 • 3686 просмотра
Подросток провел более недели в одиночестве в горах: один из самых популярных фильмов Netflix основан на реальных событияхPhotoVideo29 июля, 17:25 • 2984 просмотра
В Запорожье фиксировали повышение уровня радиации - АндрющенкоVideo29 июля, 18:25 • 3666 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 104399 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 135049 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 181378 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 230994 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белкомPhoto28 июля, 13:41 • 192401 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 136476 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 188416 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 122897 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 117972 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 110513 просмотра
Актуальное
Шахед-136
YouTube
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
Серия Airbus A320

Вражеская атака на Харьков: ранены три человека

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В результате ночной атаки на Харьков 30 июля пострадали три человека. Повреждены автомойка, многоквартирные дома, супермаркет и автомобиль.

Вражеская атака на Харьков: ранены три человека

В результате вражеской атаки на Харьков в ночь на среду, 30 июля, пострадали три человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в Шевченковском районе города предварительно трое пострадавших: две женщины и мужчина.

По уточненной информации, в Шевченковском районе также пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет. Горит один автомобиль

- констатировал Терехов.

Тем временем руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о новом взрыве в областном центре.

Предварительно, под ударом оказался Слободской район

- указал Синегубов.

Он уточнил, что в результате падения обломков вражеского БпЛА в Шевченковском районе Харькова пострадали женщины 24-х и 62-х лет, а также 33-летний мужчина.

Напомним

В Харькове в ночь на среду, 30 июля, прогремел взрыв. Враг ударил по городу "шахедом". В результате атаки в Шевченковском районе загорелся автомобиль.

Ночная атака рф на Харьков: повреждены предприятия и дома27.07.25, 09:13 • 3959 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков