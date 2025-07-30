Вражеская атака на Харьков: ранены три человека
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Харьков 30 июля пострадали три человека. Повреждены автомойка, многоквартирные дома, супермаркет и автомобиль.
В результате вражеской атаки на Харьков в ночь на среду, 30 июля, пострадали три человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
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По его словам, в Шевченковском районе города предварительно трое пострадавших: две женщины и мужчина.
По уточненной информации, в Шевченковском районе также пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет. Горит один автомобиль
Тем временем руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о новом взрыве в областном центре.
Предварительно, под ударом оказался Слободской район
Он уточнил, что в результате падения обломков вражеского БпЛА в Шевченковском районе Харькова пострадали женщины 24-х и 62-х лет, а также 33-летний мужчина.
Напомним
В Харькове в ночь на среду, 30 июля, прогремел взрыв. Враг ударил по городу "шахедом". В результате атаки в Шевченковском районе загорелся автомобиль.
Ночная атака рф на Харьков: повреждены предприятия и дома27.07.25, 09:13 • 3959 просмотров