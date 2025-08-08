Ворожа атака дронами на Київщину: три жінки поранені, пошкоджені будинки
Київ • УНН
Вночі 8 серпня ворог атакував Бучанський район Київщини дронами. Троє жінок отримали травми, зафіксовані пошкодження приватних будинків та пожежі.
Ворог у ніч на п'ятницю, 8 серпня, атакував мирні населені пункти Київщини дронами. Про це інфіормує УНН із посиланням на повідомлення Київської ОВА.
Деталі
Зазначається, що під ударом опинився Бучанський район області.
На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення не значні
Також вказується, що внаслідок ворожої атаки виникли пожежі у приватному секторі.
"Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби", - додали у Київській ОВА.
Нагадаємо
В ніч на 4 серпня Київська область зазнала атаки російських дронів, постраждалих немає. У Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль.
Київщина пережила нічну атаку рф: пошкоджені будівлі магазинів і приміщення складів31.07.25, 09:21 • 5251 перегляд