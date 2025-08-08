Вражеская атака дронами на Киевскую область: три женщины ранены, повреждены дома
Киев • УНН
Ночью 8 августа враг атаковал Бучанский район Киевской области дронами. Три женщины получили травмы, зафиксированы повреждения частных домов и пожары.
В ночь на пятницу, 8 августа, враг атаковал мирные населенные пункты Киевской области дронами. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.
Детали
Отмечается, что под ударом оказался Бучанский район области.
К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения незначительные
Также указывается, что в результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе.
"Есть поврежденные дома. На местах уже работают все службы", - добавили в Киевской ОВА.
Напомним
В ночь на 4 августа Киевская область подверглась атаке российских дронов, пострадавших нет. В Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль.
