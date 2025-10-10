$41.400.09
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворог завдав шкоди критичній інфраструктурі на Кіровоградщині: знеструмлено водонасосну станцію

Київ • УНН

 1560 перегляди

У Світловодську Кіровоградської області ворожий ракетно-дроновий удар пошкодив критичну інфраструктуру, знеструмивши водонасосну станцію. Це призвело до зниження тиску у водомережі та можливої зупинки водогону.

Ворог завдав шкоди критичній інфраструктурі на Кіровоградщині: знеструмлено водонасосну станцію

У Світловодську Кіровоградської області внаслідок ворожого ракетно-дронового удару було завдано шкоди критично важливій інфраструктурі. Через це було знеструмлено водонасосну станцію, повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

Деталі

Повертаюсь зі Світловодська. Ніч і ранок для Кіровоградщини під масованою ракетно-дроновою атакою. Ворог цинічно розбиває українську енергосистему. Усі служби задіяні з самого ранку, щоб стабілізувати роботу критичної інфраструктури

- повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Райкович додав, що комісія розпочала обхід приватного сектора. На щастя, всі живі. Енергетикам довелось запровадити аварійні відключення світла.

Також за інформацією ОВА, через ворожий удар було знеструмлено водонасосну станцію ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Світловодську.

Увага! Повідомлення від ОКВП "Дніпро-Кіровоград". Через ракетно-дронову атаку ворога на Кіровоградщині знеструмлено водонасосну станцію ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Світловодську

- повідомили в ОВА.

Наразі тиск у водомережі знизився, система працює в економному режимі.

Якщо енергопостачання найближчим часом не відновиться, будемо змушені зупинити водогін і підвозити воду цистернами. Відтак просимо вас зробити запас води!

- повідомили на підприємстві.

Доповнення

росія вночі запустила по Україні 32 ракети, зокрема два "Кинджали", та 465 дронів, знешкоджено 405 безпілотників та 15 ракет, у тому числі один "Кинджал", 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей.

В Міненерго повідомили, що після чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, Київ і 9 регіонів України залишаються з обмеженим електропостачанням. У постраждалих областях тривають масштабні відновлювальні роботи.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в УкраїніПодії
Електроенергія
Кіровоградська область
Х-47М2 «Кинджал»
Україна
