Враг нанес ущерб критической инфраструктуре в Кировоградской области: обесточена водонасосная станция

В Светловодске Кировоградской области в результате вражеского ракетно-дронового удара был нанесен ущерб критически важной инфраструктуре. Из-за этого была обесточена водонасосная станция, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.

Возвращаюсь из Светловодска. Ночь и утро для Кировоградщины под массированной ракетно-дроновой атакой. Враг цинично разбивает украинскую энергосистему. Все службы задействованы с самого утра, чтобы стабилизировать работу критической инфраструктуры