10:53
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Враг нанес ущерб критической инфраструктуре в Кировоградской области: обесточена водонасосная станция

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

В Светловодске Кировоградской области вражеский ракетно-дроновый удар повредил критическую инфраструктуру, обесточив водонасосную станцию. Это привело к снижению давления в водопроводной сети и возможной остановке водопровода.

Враг нанес ущерб критической инфраструктуре в Кировоградской области: обесточена водонасосная станция

В Светловодске Кировоградской области в результате вражеского ракетно-дронового удара был нанесен ущерб критически важной инфраструктуре. Из-за этого была обесточена водонасосная станция, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.

Детали

Возвращаюсь из Светловодска. Ночь и утро для Кировоградщины под массированной ракетно-дроновой атакой. Враг цинично разбивает украинскую энергосистему. Все службы задействованы с самого утра, чтобы стабилизировать работу критической инфраструктуры

- сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Райкович добавил, что комиссия начала обход частного сектора. К счастью, все живы. Энергетикам пришлось ввести аварийные отключения света.

Также по информации ОВА, из-за вражеского удара была обесточена водонасосная станция ОКВП "Днепр-Кировоград" в Светловодске.

Внимание! Сообщение от ОКВП "Днепр-Кировоград". Из-за ракетно-дроновой атаки врага на Кировоградщине обесточена водонасосная станция ОКВП "Днепр-Кировоград" в Светловодске

- сообщили в ОВА.

Сейчас давление в водосети снизилось, система работает в экономном режиме.

Если энергоснабжение в ближайшее время не восстановится, будем вынуждены остановить водопровод и подвозить воду цистернами. Поэтому просим вас сделать запас воды!

- сообщили на предприятии.

Дополнение

россия ночью запустила по Украине 32 ракеты, в том числе два "Кинжала", и 465 дронов, обезврежено 405 беспилотников и 15 ракет, в том числе один "Кинжал", 4 вражеские ракеты не достигли своих целей.

В Минэнерго сообщили, что после очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и 9 регионов Украины остаются с ограниченным электроснабжением. В пострадавших областях продолжаются масштабные восстановительные работы.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в УкраинеПроисшествия
Электроэнергия
Кировоградская область
Х-47М2 "Кинжал"
Украина
