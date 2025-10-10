Враг нанес ущерб критической инфраструктуре в Кировоградской области: обесточена водонасосная станция
Киев • УНН
В Светловодске Кировоградской области вражеский ракетно-дроновый удар повредил критическую инфраструктуру, обесточив водонасосную станцию. Это привело к снижению давления в водопроводной сети и возможной остановке водопровода.
Детали
Возвращаюсь из Светловодска. Ночь и утро для Кировоградщины под массированной ракетно-дроновой атакой. Враг цинично разбивает украинскую энергосистему. Все службы задействованы с самого утра, чтобы стабилизировать работу критической инфраструктуры
Райкович добавил, что комиссия начала обход частного сектора. К счастью, все живы. Энергетикам пришлось ввести аварийные отключения света.
Также по информации ОВА, из-за вражеского удара была обесточена водонасосная станция ОКВП "Днепр-Кировоград" в Светловодске.
Внимание! Сообщение от ОКВП "Днепр-Кировоград". Из-за ракетно-дроновой атаки врага на Кировоградщине обесточена водонасосная станция ОКВП "Днепр-Кировоград" в Светловодске
Сейчас давление в водосети снизилось, система работает в экономном режиме.
Если энергоснабжение в ближайшее время не восстановится, будем вынуждены остановить водопровод и подвозить воду цистернами. Поэтому просим вас сделать запас воды!
Дополнение
россия ночью запустила по Украине 32 ракеты, в том числе два "Кинжала", и 465 дронов, обезврежено 405 беспилотников и 15 ракет, в том числе один "Кинжал", 4 вражеские ракеты не достигли своих целей.
В Минэнерго сообщили, что после очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и 9 регионов Украины остаются с ограниченным электроснабжением. В пострадавших областях продолжаются масштабные восстановительные работы.