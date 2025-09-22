$41.250.00
48.780.00
uken
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 19064 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 34522 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 48959 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 48469 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 56515 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 54130 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 78333 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 86015 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63494 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58465 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 48957 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 35310 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 78333 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 86015 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 93086 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У ніч на 22 вересня Запоріжжя зазнало щонайменше п'яти ворожих ударів, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та промисловості. За попередніми даними, постраждалих немає, на місцях працюють екстрені служби.

Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість

У ніч проти 22 вересня ворог атакував Запоріжжя, здійснивши щонайменше п’ять ударів. Під вогнем опинилися об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури. Знищено і пошкодженого автівки

- повідомив Федоров.

За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджені й знищені автомобілі. Також під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловостіПопередньо, обійшлося без постраждалих.

На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо

Нещодавно російський дрон вбив подружжя у Запорізькій області. Безпілотник цілеспрямовано атакував цивільне авто.

Окрім цього, 18 вересня російські окупанти скинули три авіабомби на Воздвижівку Запорізької області. Внаслідок удару поранено трьох жінок.

На Запоріжжі будують десятки кілометрів антидронових тунелів для захисту логістики - Федоров19.09.25, 13:39 • 7643 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Запоріжжя