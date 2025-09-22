Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість

У ніч проти 22 вересня ворог атакував Запоріжжя, здійснивши щонайменше п’ять ударів. Під вогнем опинилися об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури. Знищено і пошкодженого автівки - повідомив Федоров.

За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджені й знищені автомобілі. Також під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо

Нещодавно російський дрон вбив подружжя у Запорізькій області. Безпілотник цілеспрямовано атакував цивільне авто.

Окрім цього, 18 вересня російські окупанти скинули три авіабомби на Воздвижівку Запорізької області. Внаслідок удару поранено трьох жінок.

