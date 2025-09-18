Окупанти скинули три авіабомби на Воздвижівку, поранено трьох жінок
Київ • УНН
російські окупанти скинули три авіабомби на Воздвижівку Запорізької області. Внаслідок удару поранено трьох жінок віком 88, 63 та 29 років.
У четвер, 18 вересня, російські окупанти скинули бомбу на Воздвижівку Пологівського району Запорізької області. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Спочатку повідомлялось про поранення двох людей, але згодом стало відомо, що внаслідок ударів було поранено трьох жінок віком 88, 63 та 29 років, відповідно.
Окупанти скинули на населений пункт три авіабомби, які зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях, написав Федоров. Про загиблих невідомо наразі.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російські війська намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське і вийти до околиць Запоріжжя. Водночас Сили оборони на півдні України тримають позиції та відбивають усі атаки.