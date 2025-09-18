$41.190.02
17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
Окупанти скинули три авіабомби на Воздвижівку, поранено трьох жінок

Київ • УНН

 • 78 перегляди

російські окупанти скинули три авіабомби на Воздвижівку Запорізької області. Внаслідок удару поранено трьох жінок віком 88, 63 та 29 років.

Окупанти скинули три авіабомби на Воздвижівку, поранено трьох жінок

У четвер, 18 вересня, російські окупанти скинули бомбу на Воздвижівку Пологівського району Запорізької області. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Спочатку повідомлялось про поранення двох людей, але згодом стало відомо, що внаслідок ударів було поранено трьох жінок віком 88, 63 та 29 років, відповідно.

Окупанти скинули на населений пункт три авіабомби, які зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях, написав Федоров. Про загиблих невідомо наразі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російські війська намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське і вийти до околиць Запоріжжя. Водночас Сили оборони на півдні України тримають позиції та відбивають усі атаки.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Запорізька область
Україна
Запоріжжя