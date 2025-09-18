$41.190.02
12:49 • 11787 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 22181 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 31601 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 20970 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 19141 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 28923 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15699 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 47900 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44316 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33559 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку, ранены три женщины

Киев • УНН

 • 6 просмотра

российские оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области. В результате удара ранены три женщины в возрасте 88, 63 и 29 лет.

Оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку, ранены три женщины

В четверг, 18 сентября, российские оккупанты сбросили бомбу на Воздвижевку Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Изначально сообщалось о ранении двух человек, но впоследствии стало известно, что в результате ударов были ранены три женщины в возрасте 88, 63 и 29 лет, соответственно.

Оккупанты сбросили на населенный пункт три авиабомбы, которые разрушили дома и хозяйственные постройки на нескольких улицах, написал Федоров. О погибших пока неизвестно.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские войска пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти к окраинам Запорожья. В то же время Силы обороны на юге Украины удерживают позиции и отбивают все атаки.

