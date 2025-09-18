Оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку, ранены три женщины

В четверг, 18 сентября, российские оккупанты сбросили бомбу на Воздвижевку Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Изначально сообщалось о ранении двух человек, но впоследствии стало известно, что в результате ударов были ранены три женщины в возрасте 88, 63 и 29 лет, соответственно.

Оккупанты сбросили на населенный пункт три авиабомбы, которые разрушили дома и хозяйственные постройки на нескольких улицах, написал Федоров. О погибших пока неизвестно.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские войска пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти к окраинам Запорожья. В то же время Силы обороны на юге Украины удерживают позиции и отбивают все атаки.