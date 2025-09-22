Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность

$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 19224 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 34749 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 49194 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 48605 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 54197 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 78447 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 86101 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63518 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58483 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51209 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Популярные новости
В Кировоградской области задержали стрелка, ранившего двух полицейских21 сентября, 17:09 • 4500 просмотра
"Защитим каждый сантиметр ЕС": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой21 сентября, 17:24 • 4790 просмотра
"Мы будем проводить собственную дипломатию в отношении Китая": Макрон ответил Трампу на требование ввести пошлины против КНР21 сентября, 17:53 • 2802 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21:57 • 4314 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА22:15 • 3686 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 49194 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 35403 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 78447 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 86101 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 93186 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 71698 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 93186 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 42569 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 42095 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 43658 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В ночь на 22 сентября Запорожье подверглось по меньшей мере пяти вражеским ударам, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. По предварительным данным, пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.

Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность

В ночь на 22 сентября враг атаковал Запорожье, совершив по меньшей мере пять ударов. Под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожены и повреждены автомобили

- сообщил Федоров.

По данным ОВА, в результате атаки повреждены и уничтожены автомобили. Также под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленностиПредварительно, обошлось без пострадавших.

На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Напомним

Недавно российский дрон убил супругов в Запорожской области. Беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.

Кроме этого, 18 сентября российские оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области. В результате удара ранены три женщины.

В Запорожье строят десятки километров антидроновых тоннелей для защиты логистики - Федоров19.09.25, 13:39 • 7645 просмотров

ОбществоВойна в Украине
Запорожье