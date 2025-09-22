Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность
В ночь на 22 сентября Запорожье подверглось по меньшей мере пяти вражеским ударам, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. По предварительным данным, пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.
В ночь на 22 сентября враг атаковал Запорожье, совершив по меньшей мере пять ударов. Под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожены и повреждены автомобили
По данным ОВА, в результате атаки повреждены и уничтожены автомобили. Также под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Предварительно, обошлось без пострадавших.
На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
Напомним
Недавно российский дрон убил супругов в Запорожской области. Беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.
Кроме этого, 18 сентября российские оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области. В результате удара ранены три женщины.
