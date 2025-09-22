Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность

В ночь на 22 сентября враг атаковал Запорожье, совершив по меньшей мере пять ударов. Под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожены и повреждены автомобили - сообщил Федоров.

По данным ОВА, в результате атаки повреждены и уничтожены автомобили. Также под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Предварительно, обошлось без пострадавших.

На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Напомним

Недавно российский дрон убил супругов в Запорожской области. Беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.

Кроме этого, 18 сентября российские оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области. В результате удара ранены три женщины.

