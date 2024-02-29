Ворог вночі вдарив по Вовчанську на Харківщині: за добу через атаки рф загинули чотири людини
Київ • УНН
Чотири людини загинули і ще шестеро отримали поранення за останню добу в Харківській області внаслідок російських атак.
російській війська минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини, чотири людини загинули, ще 6 отримали поранення. У ніч на 29 лютого атакували Вовчанськ, влучили в аптеку. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За його словами, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка та ін.
Сьогодні вночі, о 01:30, у м. Вовчанськ було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила. Раніше, о 19:15, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих
О 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога, повідомив голова ОВА.
Близько 16:25 ворожий обстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Повторний обстріл о 16:40. Пошкоджено 2 приватні будинки.
Як зазначив Синєгубов, о 13:52 був повторний обстріл м. Куп’янська. Горів дах житлового будинку та господарська споруда. Постраждалих немає.
О 13:40 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкву, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули 2 людини. Отримали травми 5 осіб.
Крім того, 13:00 у м. Вовчанськ, зафіксовано ворожий обстріл території. Без руйнувань та постраждалих.
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Також 11:10 у с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено два приватних будинки внаслідок дій окупанта. Інформація про постраждалих не надходила.
Як повідомляється, о 10:50 росіяни обстріляли с. Московка Куп'янського р-ну. Пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.
О 10:13 внаслідок ворожого прильоту в с. Кіндрашівка Куп'янського району горіла господарча споруда. Обійшлось без постраждалих.
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