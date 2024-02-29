Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека
Киев • УНН
Четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения за последние сутки в Харьковской области в результате российских атак.
российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины, четыре человека погибли, еще 6 получили ранения. В ночь на 29 февраля атаковали Волчанск, попали в аптеку. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По его словам, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Западное, Синьковка, Ивановка, Котляровка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Плоское, Бударки, Варваровка, Купянск, Синьковка и Кисловка и др.
Сегодня ночью, в 01:30, в г. Волчанск было попадание в здание аптеки. Информация о пострадавших не поступала. Ранее, в 19:15, в результате обстрела поврежден частный жилой дом. Без пострадавших
В 16:50 россияне выпустили авиабомбы по вокзалу в пгт. Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела погибли девочка 6 лет и 48-летний мужчина. Мать девочки получила тяжелые травмы, ей оказывается медпомощь, сообщил председатель ОВА.
Около 16:25 вражеский обстрел г. Волчанск. Без пострадавших. Повторный обстрел в 16:40. Повреждены 2 частных дома.
Как отметил Синегубов, в 13:52 был повторный обстрел г. Купянска. Купянска. Горела крыша жилого дома и хозяйственная постройка. Пострадавших нет.
В 13:40 в г. Купянск в результате обстрела вражескими авиабомбами разрушено: здание церкви, жилой дом. Повреждены: кафе, 16 жилых домов. Погибли 2 человека. Получили травмы 5 человек.
Кроме того, 13:00 в г. Волчанск, зафиксирован вражеский обстрел территории. Без разрушений и пострадавших.
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Также 11:10 в с. Григорьевка Купянского района повреждены два частных дома в результате действий оккупанта. Информация о пострадавших не поступала.
Как сообщается, в 10:50 россияне обстреляли с. Московка Купянского р-на. Поврежден частный жилой дом. Без пострадавших.
В 10:13 в результате вражеского прилета в с. Кондрашовка Купянского района горела хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.
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Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека
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