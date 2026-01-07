Ворог атакував підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині: загорілося енергообладнання

$42.560.14
13:11 • 4818 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 10669 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 14937 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 17694 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 18492 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 16136 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15705 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30119 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52544 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 145942 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 11313 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 12211 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 26988 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 16138 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 10144 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 8548 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 10283 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 14937 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 64498 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 101997 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 36297 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 56083 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 98752 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 90398 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 84990 перегляди
Ворог атакував підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині: загорілося енергообладнання

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Вночі ворог атакував один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині, що призвело до загоряння енергообладнання. Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає.

Ворог атакував підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині: загорілося енергообладнання

Вночі ворог атакував один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині, загорілося енергообладнання, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Унаслідок удару (рф - ред.) загорілося енергообладнання. ДСНС швидко ліквідували пожежу, а наші енергетики одразу розпочали відновлення. Роботи тривають 

- йдеться у повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що ніхто не постраждав.

Одещина: росія атакувала два об'єкти енергетики, відновлення потребуватиме часу - ДТЕК31.12.25, 10:21 • 3188 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ДТЕК