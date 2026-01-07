Ворог атакував підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині: загорілося енергообладнання

Вночі ворог атакував один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині, загорілося енергообладнання, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Унаслідок удару (рф - ред.) загорілося енергообладнання. ДСНС швидко ліквідували пожежу, а наші енергетики одразу розпочали відновлення. Роботи тривають - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що ніхто не постраждав.

