Ворог атакував підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині: загорілося енергообладнання
Київ • УНН
Вночі ворог атакував один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині, що призвело до загоряння енергообладнання. Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає.
Вночі ворог атакував один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині, загорілося енергообладнання, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Унаслідок удару (рф - ред.) загорілося енергообладнання. ДСНС швидко ліквідували пожежу, а наші енергетики одразу розпочали відновлення. Роботи тривають
У ДТЕК наголосили, що ніхто не постраждав.
Одещина: росія атакувала два об'єкти енергетики, відновлення потребуватиме часу - ДТЕК31.12.25, 10:21 • 3188 переглядiв