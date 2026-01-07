Враг атаковал подразделение ДТЭК в Днепропетровской области: загорелось энергооборудование

$42.560.14
13:11 • 4878 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 10739 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 15036 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 17770 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 18566 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 16171 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 15731 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30133 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52555 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 146038 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 15045 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Львов
Кипр
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дов Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Дипломатка
Фильм

Враг атаковал подразделение ДТЭК в Днепропетровской области: загорелось энергооборудование

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Ночью враг атаковал одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области, что привело к возгоранию энергооборудования. Пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет.

Враг атаковал подразделение ДТЭК в Днепропетровской области: загорелось энергооборудование

Ночью враг атаковал одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области, загорелось энергооборудование, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

В результате удара (рф - ред.) загорелось энергооборудование. ГСЧС быстро ликвидировали пожар, а наши энергетики сразу приступили к восстановлению. Работы продолжаются 

- говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что никто не пострадал.

Одесская область: россия атаковала два объекта энергетики, восстановление потребует времени - ДТЭК31.12.25, 10:21 • 3188 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ДТЭК