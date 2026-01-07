Враг атаковал подразделение ДТЭК в Днепропетровской области: загорелось энергооборудование

Ночью враг атаковал одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области, загорелось энергооборудование, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

В результате удара (рф - ред.) загорелось энергооборудование. ГСЧС быстро ликвидировали пожар, а наши энергетики сразу приступили к восстановлению. Работы продолжаются - говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что никто не пострадал.

Одесская область: россия атаковала два объекта энергетики, восстановление потребует времени - ДТЭК