Ворог атакував Миколаївщину балістикою, дронами-камікадзе та FPV-дронами: що відомо
Київ • УНН
Миколаївська область зазнала масованих атак 19 вересня, включаючи балістичні ракети, дрони-камікадзе та FPV-дрони. У Миколаєві та Баштанському районі виникли пожежі, пошкоджено будинки та автомобілі, обійшлося без постраждалих.
За добу 19 вересня ворог завдав по Миколаївській області масованих атак балістикою, дронами-камікадзе та FPV-дронами. Про це пише УНН із посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Деталі
російські війська завдали комбінованого удару по Миколаєву, застосувавши балістичні ракети та БпЛА. У місті виникли пожежі, обійшлося без постраждалих.
У Баштанському районі вночі БпЛА влучили по фермерському господарству в Снігурівській громаді. Зайнялися склади, вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі.
У Миколаївському районі вдень зафіксовано сім атак FPV-дронами по Очаківській та Куцурубській громадах. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.
Нагадаємо
У ніч проти 20 вересня у Миколаєві лунали вибухи, попередньо, ворог завдав ударів балістикою.
Окрім цього, 15 вересня у Чорноморській громаді Миколаївської області ворог завдав удару по фермерському господарству. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік.
