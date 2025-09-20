Ворог атакував Миколаївщину балістикою, дронами-камікадзе та FPV-дронами: що відомо

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 6220 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 17591 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 29072 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 24302 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 29979 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 43491 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 27913 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 36220 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 39327 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 48227 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі Video19 вересня, 20:05 • 10638 перегляди
Окупанти створюють "асоціацію юристів" для прикриття репресій на окупованих територіях - ЦНС19 вересня, 20:34 • 4294 перегляди
Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга19 вересня, 21:59 • 6492 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА19 вересня, 23:05 • 11204 перегляди
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto02:55 • 11588 перегляди
Публікації
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 6194 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 28514 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 43481 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 36213 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 64077 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 29969 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 28514 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 16288 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 19474 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 21990 перегляди
Актуальне
МіГ-31
MIM-104 Patriot
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury

Ворог атакував Миколаївщину балістикою, дронами-камікадзе та FPV-дронами: що відомо

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Миколаївська область зазнала масованих атак 19 вересня, включаючи балістичні ракети, дрони-камікадзе та FPV-дрони. У Миколаєві та Баштанському районі виникли пожежі, пошкоджено будинки та автомобілі, обійшлося без постраждалих.

Ворог атакував Миколаївщину балістикою, дронами-камікадзе та FPV-дронами: що відомо

За добу 19 вересня ворог завдав по Миколаївській області масованих атак балістикою, дронами-камікадзе та FPV-дронами. Про це пише УНН із посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Деталі

російські війська завдали комбінованого удару по Миколаєву, застосувавши балістичні ракети та БпЛА. У місті виникли пожежі, обійшлося без постраждалих.

У Баштанському районі вночі БпЛА влучили по фермерському господарству в Снігурівській громаді. Зайнялися склади, вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. 

У Миколаївському районі вдень зафіксовано сім атак FPV-дронами по Очаківській та Куцурубській громадах. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. 

Нагадаємо

У ніч проти 20 вересня у Миколаєві лунали вибухи, попередньо, ворог завдав ударів балістикою.

Окрім цього, 15 вересня у Чорноморській громаді Миколаївської області ворог завдав удару по фермерському господарству. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік.

З початку вересня рф випустила по Україні понад 3,5 тис. дронів, майже 190 ракет та понад 2,5 тис. КАБів - Зеленський 16.09.25, 10:08 • 4291 перегляд

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Миколаївська область
Віталій Кім
Миколаїв