Враг атаковал Николаевщину баллистикой, дронами-камикадзе и FPV-дронами: что известно
Киев • УНН
Николаевская область подверглась массированным атакам 19 сентября, включая баллистические ракеты, дроны-камикадзе и FPV-дроны. В Николаеве и Баштанском районе возникли пожары, повреждены дома и автомобили, обошлось без пострадавших.
За сутки 19 сентября враг нанес по Николаевской области массированные атаки баллистикой, дронами-камикадзе и FPV-дронами. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
Подробности
российские войска нанесли комбинированный удар по Николаеву, применив баллистические ракеты и БпЛА. В городе возникли пожары, обошлось без пострадавших.
В Баштанском районе ночью БпЛА попали по фермерскому хозяйству в Снигиревской общине. Загорелись склады, взрывной волной повреждены четыре частных дома и два автомобиля.
В Николаевском районе днем зафиксировано семь атак FPV-дронами по Очаковской и Куцурубской общинам. В селе Дмитровка поврежден частный дом.
Напомним
В ночь на 20 сентября в Николаеве раздавались взрывы, предварительно, враг нанес удары баллистикой.
Кроме этого, 15 сентября в Черноморской общине Николаевской области враг нанес удар по фермерскому хозяйству. В результате атаки погиб гражданский мужчина.
