Враг атаковал Николаевщину баллистикой, дронами-камикадзе и FPV-дронами: что известно

04:00 • 8378 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 18969 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 29839 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 24972 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 30802 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 44236 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 28209 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 36799 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 39424 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 48446 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсетиVideo19 сентября, 20:05 • 11035 просмотра
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 6812 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 11614 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 12029 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 4668 просмотра
публикации
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 8422 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 29348 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 44244 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 36805 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 64607 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 30812 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 29348 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 16567 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 19714 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 22228 просмотра
Враг атаковал Николаевщину баллистикой, дронами-камикадзе и FPV-дронами: что известно

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Николаевская область подверглась массированным атакам 19 сентября, включая баллистические ракеты, дроны-камикадзе и FPV-дроны. В Николаеве и Баштанском районе возникли пожары, повреждены дома и автомобили, обошлось без пострадавших.

Враг атаковал Николаевщину баллистикой, дронами-камикадзе и FPV-дронами: что известно

За сутки 19 сентября враг нанес по Николаевской области массированные атаки баллистикой, дронами-камикадзе и FPV-дронами. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Подробности

российские войска нанесли комбинированный удар по Николаеву, применив баллистические ракеты и БпЛА. В городе возникли пожары, обошлось без пострадавших.

В Баштанском районе ночью БпЛА попали по фермерскому хозяйству в Снигиревской общине. Загорелись склады, взрывной волной повреждены четыре частных дома и два автомобиля.

В Николаевском районе днем зафиксировано семь атак FPV-дронами по Очаковской и Куцурубской общинам. В селе Дмитровка поврежден частный дом.

Напомним

В ночь на 20 сентября в Николаеве раздавались взрывы, предварительно, враг нанес удары баллистикой.

Кроме этого, 15 сентября в Черноморской общине Николаевской области враг нанес удар по фермерскому хозяйству. В результате атаки погиб гражданский мужчина.

С начала сентября рф выпустила по Украине более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов - Зеленский16.09.25, 10:08 • 4293 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Николаевская область
Виталий Ким
Николаев