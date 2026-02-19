$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 1380 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 2990 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 3526 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 12184 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 12675 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 22447 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 23682 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24245 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23421 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18054 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ворог атакував ферму на Харківщині: загинуло 100 свиней, постраждав чоловік

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Внаслідок атаки армії рф на ферму в селі Дворічний Кут на Харківщині загинуло близько 100 свиней та постраждав чоловік. Виникла пожежа на даху будівлі ферми, зафіксовані руйнування.

Ворог атакував ферму на Харківщині: загинуло 100 свиней, постраждав чоловік

Армія рф атакувала ферму на Харківщині, загинуло 100 голів свиней, постраждав чоловік, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Постраждав чоловік і загинуло близько 100 голів свиней через ворожу атаку на ферму у селі Дворічний Кут на Харківщині 

- йдеться у повідомленні.

Виникли пожежа на даху будівлі ферми, зафіксовані руйнації.

Разом з рятувальниками під час ліквідації наслідків обстрілів працювали сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

На Харківщині з прифронтової території евакуювали 19 коней з кінного клубу16.02.26, 11:10 • 3770 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Село
Тварини
Війна в Україні
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій