Ворог атакував ферму на Харківщині: загинуло 100 свиней, постраждав чоловік
Київ • УНН
Внаслідок атаки армії рф на ферму в селі Дворічний Кут на Харківщині загинуло близько 100 свиней та постраждав чоловік. Виникла пожежа на даху будівлі ферми, зафіксовані руйнування.
Виникли пожежа на даху будівлі ферми, зафіксовані руйнації.
Разом з рятувальниками під час ліквідації наслідків обстрілів працювали сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
