Враг атаковал ферму на Харьковщине: погибло 100 свиней, пострадал мужчина

Армия рф атаковала ферму в Харьковской области, погибло 100 голов свиней, пострадал мужчина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Пострадал мужчина и погибло около 100 голов свиней из-за вражеской атаки на ферму в селе Двуречный Кут на Харьковщине - говорится в сообщении.

Возник пожар на крыше здания фермы, зафиксированы разрушения.

Вместе со спасателями во время ликвидации последствий обстрелов работали саперы ГСЧС и офицер-спасатель громады.

