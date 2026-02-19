Враг атаковал ферму на Харьковщине: погибло 100 свиней, пострадал мужчина

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 3400 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 5716 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 5860 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 14112 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 13562 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 23555 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 23964 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24405 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23570 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18141 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
72%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 16663 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 20454 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 15004 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 9884 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 5714 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 5810 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 14112 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 23555 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 20503 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 39501 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Джеффри Эпштейн
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Село
Одесса
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 9970 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 15048 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 22729 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 30747 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 31847 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
YouTube

Враг атаковал ферму на Харьковщине: погибло 100 свиней, пострадал мужчина

Киев • УНН

 • 906 просмотра

В результате атаки армии рф на ферму в селе Двуречный Кут на Харьковщине погибло около 100 свиней и пострадал мужчина. Возник пожар на крыше здания фермы, зафиксированы разрушения.

Враг атаковал ферму на Харьковщине: погибло 100 свиней, пострадал мужчина

Армия рф атаковала ферму в Харьковской области, погибло 100 голов свиней, пострадал мужчина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Пострадал мужчина и погибло около 100 голов свиней из-за вражеской атаки на ферму в селе Двуречный Кут на Харьковщине 

- говорится в сообщении.

Возник пожар на крыше здания фермы, зафиксированы разрушения.

Вместе со спасателями во время ликвидации последствий обстрелов работали саперы ГСЧС и офицер-спасатель громады.

В Харьковской области с прифронтовой территории эвакуировали 19 лошадей из конного клуба16.02.26, 11:10 • 3770 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Село
Животные
Война в Украине
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям