Враг атаковал ферму на Харьковщине: погибло 100 свиней, пострадал мужчина
Киев • УНН
В результате атаки армии рф на ферму в селе Двуречный Кут на Харьковщине погибло около 100 свиней и пострадал мужчина. Возник пожар на крыше здания фермы, зафиксированы разрушения.
Армия рф атаковала ферму в Харьковской области, погибло 100 голов свиней, пострадал мужчина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Пострадал мужчина и погибло около 100 голов свиней из-за вражеской атаки на ферму в селе Двуречный Кут на Харьковщине
Возник пожар на крыше здания фермы, зафиксированы разрушения.
Вместе со спасателями во время ликвидации последствий обстрелов работали саперы ГСЧС и офицер-спасатель громады.
