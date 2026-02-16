В Харьковской области с прифронтовой территории эвакуировали 19 лошадей из конного клуба

$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 2906 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 12000 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 21486 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 28187 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 55559 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 46342 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 37253 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34511 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73985 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52913 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.5м/с
71%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"Photo16 февраля, 01:27 • 7996 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 16138 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре05:36 • 4378 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 11115 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 5916 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 55550 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 110283 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 169136 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 97954 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 114542 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Алексей Белошицкий
Тимур Миндич
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Харьковская область
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 16154 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 22074 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 30377 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 28815 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 31557 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
«Калибр» (семейство ракет)

В Харьковской области с прифронтовой территории эвакуировали 19 лошадей из конного клуба

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

На Харьковщине полицейские и волонтеры провели спецоперацию по эвакуации животных. Из конного клуба вывезли 19 лошадей, двух собак и щенков.

В Харьковской области с прифронтовой территории эвакуировали 19 лошадей из конного клуба

В Харьковской области провели спецоперацию по эвакуации животных с прифронтовой территории. Полицейские вместе с волонтерами вывезли 19 лошадей из конного клуба, а также двух собак и щенков. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Эвакуационные мероприятия проводились 10 дней в Старосалтовской общине Волчанского района. Спецподразделение полиции "Белый Ангел" совместно с отрядом быстрого реагирования "Красный Крест Украины" "вывезли 19 лошадей из конного клуба "Антлант", которые с первых дней деоккупации остались без присмотра".

15 февраля, как указано, спецоперация успешно завершена.

"Совместными усилиями полиции, волонтеров и местных властей эвакуированы все 19 лошадей, две собаки и щенки. Также правоохранители вывезли в более безопасное место конюха, - рассказал помощник начальника ГУНП в Харьковской области по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков. - Задача успешно выполнена. Благодарю всех, с кем имел возможность участвовать в этой уникальной гуманитарной операции".

Сейчас, как сообщается, лошади перемещены на территорию харьковского ипподрома и будут находиться там под опекой благотворительной организации "Animals 911 Ukraine".

"Проведение эвакуационных мероприятий происходило в условиях повышенной опасности. Во время движения по маршруту следования кружили вражеские беспилотники. Однако благодаря слаженным действиям правоохранителей эвакуационные мероприятия были успешно завершены. Животные находятся в безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине упростили регистрацию волонтеров и разрешили получать выписки из Реестра в электронном виде. Эти изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Животные
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Харьковская область
благотворительность
Министерство финансов Украины