В Харьковской области с прифронтовой территории эвакуировали 19 лошадей из конного клуба
Киев • УНН
На Харьковщине полицейские и волонтеры провели спецоперацию по эвакуации животных. Из конного клуба вывезли 19 лошадей, двух собак и щенков.
В Харьковской области провели спецоперацию по эвакуации животных с прифронтовой территории. Полицейские вместе с волонтерами вывезли 19 лошадей из конного клуба, а также двух собак и щенков. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Эвакуационные мероприятия проводились 10 дней в Старосалтовской общине Волчанского района. Спецподразделение полиции "Белый Ангел" совместно с отрядом быстрого реагирования "Красный Крест Украины" "вывезли 19 лошадей из конного клуба "Антлант", которые с первых дней деоккупации остались без присмотра".
15 февраля, как указано, спецоперация успешно завершена.
"Совместными усилиями полиции, волонтеров и местных властей эвакуированы все 19 лошадей, две собаки и щенки. Также правоохранители вывезли в более безопасное место конюха, - рассказал помощник начальника ГУНП в Харьковской области по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков. - Задача успешно выполнена. Благодарю всех, с кем имел возможность участвовать в этой уникальной гуманитарной операции".
Сейчас, как сообщается, лошади перемещены на территорию харьковского ипподрома и будут находиться там под опекой благотворительной организации "Animals 911 Ukraine".
"Проведение эвакуационных мероприятий происходило в условиях повышенной опасности. Во время движения по маршруту следования кружили вражеские беспилотники. Однако благодаря слаженным действиям правоохранителей эвакуационные мероприятия были успешно завершены. Животные находятся в безопасности", - говорится в сообщении.
