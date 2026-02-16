$43.100.11
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Харківщині з прифронтової території евакуювали 19 коней з кінного клубу

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

На Харківщині поліцейські та волонтери провели спецоперацію з евакуації тварин. З кінного клубу вивезли 19 коней, двох собак та цуценят.

На Харківщині з прифронтової території евакуювали 19 коней з кінного клубу

У Харківській області провели спецоперацію з евакуації тварин із прифронтової території. Поліцейські разом із волонтерами вивезли 19 коней із кінного клубу, а також двох собак і цуценят. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Евакуаційні заходи проводили 10 днів у Старосалтівській громаді Вовчанського району. Спецпідрозділ поліції "Білий Янгол" спільно із загоном швидкого реагування "Червоний Хрест України" "вивезли 19 коней із кінного клубу "Антлант", які з перших днів деокупації залишилися без нагляду".

15 лютого, як вказано, спецоперацію успішно завершили.

"Спільними зусиллями поліції, волонтерів та місцевої влади евакуйовані усі 19 коней, два собаки та цуценята. Також правоохоронці вивезли до більш безпечного місця конюха, - розповів помічник начальника ГУНП у Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков. - Завдання успішно виконано. Дякую усім, з ким мав можливість брати участь у цій унікальній гуманітарній операції".

Наразі, як повідомляється, коні переміщені на територію харківського іподрому та будуть знаходитися там під опікою благодійної організації "Animals 911 Ukraine".

"Проведення евакуаційних заходів відбувалися в умовах підвищеної небезпеки. Під час руху маршрутом слідування кружляли ворожі безпілотники. Однак завдяки злагодженим діям правоохоронців евакуаційні заходи були успішно завершені. Тварини знаходяться у безпеці", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Україні спростили реєстрацію волонтерів та дозволили отримувати витяги з Реєстру в електронному вигляді. Ці зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України.

Алла Кіосак

