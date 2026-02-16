На Харківщині з прифронтової території евакуювали 19 коней з кінного клубу
Київ • УНН
На Харківщині поліцейські та волонтери провели спецоперацію з евакуації тварин. З кінного клубу вивезли 19 коней, двох собак та цуценят.
У Харківській області провели спецоперацію з евакуації тварин із прифронтової території. Поліцейські разом із волонтерами вивезли 19 коней із кінного клубу, а також двох собак і цуценят. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Евакуаційні заходи проводили 10 днів у Старосалтівській громаді Вовчанського району. Спецпідрозділ поліції "Білий Янгол" спільно із загоном швидкого реагування "Червоний Хрест України" "вивезли 19 коней із кінного клубу "Антлант", які з перших днів деокупації залишилися без нагляду".
15 лютого, як вказано, спецоперацію успішно завершили.
"Спільними зусиллями поліції, волонтерів та місцевої влади евакуйовані усі 19 коней, два собаки та цуценята. Також правоохоронці вивезли до більш безпечного місця конюха, - розповів помічник начальника ГУНП у Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков. - Завдання успішно виконано. Дякую усім, з ким мав можливість брати участь у цій унікальній гуманітарній операції".
Наразі, як повідомляється, коні переміщені на територію харківського іподрому та будуть знаходитися там під опікою благодійної організації "Animals 911 Ukraine".
"Проведення евакуаційних заходів відбувалися в умовах підвищеної небезпеки. Під час руху маршрутом слідування кружляли ворожі безпілотники. Однак завдяки злагодженим діям правоохоронців евакуаційні заходи були успішно завершені. Тварини знаходяться у безпеці", - йдеться у дописі.
