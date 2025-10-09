Ворог атакував енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення, на Чернігівщині графіки у три черги одночасно - Укренерго

Російські війська минулої доби завдали ударів по енергетиці у кількох регіонах, у тому числі в Одеській області, в окремих областях є знеструмлення, на Чернігівщині досі діють графіки відключень світла, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Деталі

"Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в окремих областях", - повідомили в Укренерго.

Зокрема, за даними НЕК, досі найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. "Через пошкоджене ворогом обладнання - наразі "Чернігівобленерго" вимушено застосовує погодинні відключення обсягом три черги одночасно", - ідеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

У Міненерго вказали, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини.

"Внаслідок нічної дронової атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлені споживачі на Одещині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - зазначили в Укренерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.23 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

