Ворог атакував енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення, на Чернігівщині графіки у три черги одночасно - Укренерго
Київ • УНН
Минулої доби російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі кількох регіонів, включаючи Одеську область, що призвело до знеструмлень. На Чернігівщині досі діють погодинні відключення світла через пошкодження обладнання.
Деталі
"Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в окремих областях", - повідомили в Укренерго.
Зокрема, за даними НЕК, досі найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. "Через пошкоджене ворогом обладнання - наразі "Чернігівобленерго" вимушено застосовує погодинні відключення обсягом три черги одночасно", - ідеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.
У Міненерго вказали, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини.
"Внаслідок нічної дронової атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлені споживачі на Одещині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - зазначили в Укренерго.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.23 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.
