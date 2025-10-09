Враг атаковал энергетику в нескольких регионах, есть обесточивания, на Черниговщине графики в три очереди одновременно - Укрэнерго

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по энергетике в нескольких регионах, в том числе в Одесской области, в отдельных областях есть обесточивания, в Черниговской области до сих пор действуют графики отключений света, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Подробности

"За прошедшие сутки враг нанес удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате этого – на утро есть обесточенные потребители в отдельных областях", - сообщили в Укрэнерго.

В частности, по данным НЭК, до сих пор самой сложной остается ситуация в Черниговской области. "Из-за поврежденного врагом оборудования - сейчас "Черниговоблэнерго" вынужденно применяет почасовые отключения объемом три очереди одновременно", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

В Минэнерго указали, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области.

"В результате ночной дроновой атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры и обесточенные потребители в Одесской области. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - отметили в Укрэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.23 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

