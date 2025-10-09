Враг атаковал энергетику в нескольких регионах, есть обесточивания, на Черниговщине графики в три очереди одновременно - Укрэнерго

$41.400.09
Эксклюзив
07:35 • 3464 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 4380 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 9590 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
9 октября, 01:15 • 13159 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 24289 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 47150 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 33950 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 28703 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52193 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 57822 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Модель ИИ стала членом совета директоров госфонда Казахстана
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплекса
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 3464 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52193 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 49189 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Враг атаковал энергетику в нескольких регионах, есть обесточивания, на Черниговщине графики в три очереди одновременно - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 774 просмотра

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре нескольких регионов, включая Одесскую область, что привело к обесточиваниям. На Черниговщине до сих пор действуют почасовые отключения света из-за повреждения оборудования.

Враг атаковал энергетику в нескольких регионах, есть обесточивания, на Черниговщине графики в три очереди одновременно - Укрэнерго

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по энергетике в нескольких регионах, в том числе в Одесской области, в отдельных областях есть обесточивания, в Черниговской области до сих пор действуют графики отключений света, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Подробности

"За прошедшие сутки враг нанес удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате этого – на утро есть обесточенные потребители в отдельных областях", - сообщили в Укрэнерго.

В частности, по данным НЭК, до сих пор самой сложной остается ситуация в Черниговской области. "Из-за поврежденного врагом оборудования - сейчас "Черниговоблэнерго" вынужденно применяет почасовые отключения объемом три очереди одновременно", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

В Минэнерго указали, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области.

"В результате ночной дроновой атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры и обесточенные потребители в Одесской области. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - отметили в Укрэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.23 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Угрожает ядерной катастрофой континентального масштаба: в МИД отреагировали на очередную эскалацию рф возле ЗАЭС

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго