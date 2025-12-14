Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із Зеленським
Київ • УНН
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер покинули канцелярію канцлера ФРН Фрідріха Мерца. Вони прямують на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер залишили канцелярію канцлера ФРН Фрідріха Мерца і прямують на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив у мережі X кореспондент CNN Фредерік Плейтген, пише УНН.
Деталі
Ця зустріч відбувається на тлі високого рівня безпеки в Берліні, куди Зеленський прибув для участі у важливому мирному саміті.
Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією14.12.25, 14:42 • 1806 переглядiв