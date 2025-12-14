Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із Зеленським

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 4554 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 10840 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 32511 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 57383 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 40675 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 39762 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 32543 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20042 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18973 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16618 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0.8м/с
93%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом14 грудня, 05:38 • 9730 перегляди
армія рф втратила впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ14 грудня, 05:46 • 6590 перегляди
У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок14 грудня, 06:30 • 5752 перегляди
В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми14 грудня, 07:13 • 4070 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 10643 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 38304 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 45001 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 43255 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 52976 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 77143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Юлія Свириденко
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 20720 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 22957 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 27904 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 62346 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 42726 перегляди
Актуальне
Техніка
Ракетна система С-400
Опалення
Соціальна мережа
С-300

Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із Зеленським

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер покинули канцелярію канцлера ФРН Фрідріха Мерца. Вони прямують на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із Зеленським

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер залишили канцелярію канцлера ФРН Фрідріха Мерца і прямують на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив у мережі X кореспондент CNN Фредерік Плейтген, пише УНН.

Деталі

Ця зустріч відбувається на тлі високого рівня безпеки в Берліні, куди Зеленський прибув для участі у важливому мирному саміті.

Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією14.12.25, 14:42 • 1806 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна
Берлін