Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із Зеленським

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер залишили канцелярію канцлера ФРН Фрідріха Мерца і прямують на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив у мережі X кореспондент CNN Фредерік Плейтген, пише УНН.

Деталі

Ця зустріч відбувається на тлі високого рівня безпеки в Берліні, куди Зеленський прибув для участі у важливому мирному саміті.

