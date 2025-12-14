Виткофф и Кушнер покинули канцелярию Мерца и отправились на встречу с Зеленским
Специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер покинули канцелярию канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Они направляются на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.
Эта встреча проходит на фоне высокого уровня безопасности в Берлине, куда Зеленский прибыл для участия в важном мирном саммите.
