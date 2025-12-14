Виткофф и Кушнер покинули канцелярию Мерца и отправились на встречу с Зеленским

$42.270.00
Эксклюзив
12:56 • 4258 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14 • 10550 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 32298 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 57150 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 40497 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 39652 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 32457 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20013 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18953 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16603 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Популярные новости
Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом14 декабря, 05:38 • 9424 просмотра
армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ14 декабря, 05:46 • 6326 просмотра
В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку14 декабря, 06:30 • 5486 просмотра
В Венгрии тысячи людей вышли на протесты на фоне скандала с насилием над детьми14 декабря, 07:13 • 3832 просмотра
Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину14 декабря, 07:29 • 10506 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 38167 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 44814 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 43160 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 52883 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 77028 просмотра
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 20669 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 22885 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 27827 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 62280 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 42664 просмотра
Виткофф и Кушнер покинули канцелярию Мерца и отправились на встречу с Зеленским

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер покинули канцелярию канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Они направляются на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Виткофф и Кушнер покинули канцелярию Мерца и отправились на встречу с Зеленским

Специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер покинули канцелярию канцлера ФРГ Фридриха Мерца и направляются на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в сети X корреспондент CNN Фредерик Плейтген, пишет УНН.

Подробности

Эта встреча проходит на фоне высокого уровня безопасности в Берлине, куда Зеленский прибыл для участия в важном мирном саммите.

Зеленский прибыл в Германию на встречу с американской делегацией14.12.25, 14:42 • 1750 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Германия
Украина
Берлин