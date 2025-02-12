Вірменія розпочинає історичний процес вступу до ЄС: що відбувається в країні

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Національні Збори Вірменії ухвалили в першому читанні законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС. За проєкт проголосували 63 депутати, документ підтримано громадською ініціативою та урядом.

Законопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Євросоюзу" ухвалений Національними Зборами Вірменії.

Передає УНН із посиланням на Armenpress.

Національні Збори на засіданні 12 лютого ухвалили в першому читанні проєкт закону "Про початок процесу членства Республіки Вірменія в Європейському Союзі".

За даними "Armenpress", за проєкт проголосували 63 депутати, проти - 7.

Ініціатором документа є громадянська ініціатива "Платформа демократичних сил". Ініціативі вдалося зібрати 60 000 підписів замість необхідних 50 000. 9 січня законопроєкт було обговорено і схвалено на засіданні уряду Республіки Вірменія.

В остаточній редакції, схваленій Комітетом з європейської інтеграції, йдеться про таке: "Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи перед собою завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського союзу".

 Єреван останнім часом зміцнює відносини із Заходом. 

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова бути ближче до Європейського Союзу, наскільки це можливо.

Нещодавно у Парижі відбулась зустріч Пашиняна з президентом Франції Макроном. Процесс відбувається на тлі погіршення відносин країни із росією та білоруссю.  Хоча міністр оборони Вірменії заявив про бажання зберегти високий рівень співпраці з рф, але потребує дискусії щодо важливих питань. Країна фактично не бере участі в ОДКБ, хоча офіційно не вийшла з організації.

Прем'єр Вірменії заявив, що Єреван і Баку обговорили всі питання для встановлення миру - ЗМІ24.10.24, 14:15 • 16500 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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