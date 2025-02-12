Вірменія розпочинає історичний процес вступу до ЄС: що відбувається в країні

Законопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Євросоюзу" ухвалений Національними Зборами Вірменії.

Передає УНН із посиланням на Armenpress.

Національні Збори на засіданні 12 лютого ухвалили в першому читанні проєкт закону "Про початок процесу членства Республіки Вірменія в Європейському Союзі".

За даними "Armenpress", за проєкт проголосували 63 депутати, проти - 7.

Ініціатором документа є громадянська ініціатива "Платформа демократичних сил". Ініціативі вдалося зібрати 60 000 підписів замість необхідних 50 000. 9 січня законопроєкт було обговорено і схвалено на засіданні уряду Республіки Вірменія.

В остаточній редакції, схваленій Комітетом з європейської інтеграції, йдеться про таке: "Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи перед собою завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського союзу".

Єреван останнім часом зміцнює відносини із Заходом.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова бути ближче до Європейського Союзу, наскільки це можливо.

Нещодавно у Парижі відбулась зустріч Пашиняна з президентом Франції Макроном. Процесс відбувається на тлі погіршення відносин країни із росією та білоруссю. Хоча міністр оборони Вірменії заявив про бажання зберегти високий рівень співпраці з рф, але потребує дискусії щодо важливих питань. Країна фактично не бере участі в ОДКБ, хоча офіційно не вийшла з організації.

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