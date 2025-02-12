Армения начинает исторический процесс вступления в ЕС: что происходит в стране

ukenru
СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 29368 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 34563 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
09:58 • 56146 просмотра

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Эксклюзив
ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
09:53 • 72074 просмотра

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 83537 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 118095 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 125181 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 124669 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 123124 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
11 февраля, 14:52 • 111289 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

12 февраля, 01:56 • 109657 просмотра
ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

12 февраля, 02:24 • 110522 просмотра
В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО

В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО

12 февраля, 02:43 • 108627 просмотра
«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

12 февраля, 03:08 • 93077 просмотра
В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

12 февраля, 04:32 • 88664 просмотра
публикации
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 124861 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 126528 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 137084 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 167521 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 189829 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 53916 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 61027 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 107466 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 118209 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 122995 просмотра
Актуальное
Армения начинает исторический процесс вступления в ЕС: что происходит в стране

Армения начинает исторический процесс вступления в ЕС: что происходит в стране

Киев  •  УНН

 • 7096 просмотра

Read in English

Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект о начале процесса вступления в ЕС. За проект проголосовали 63 депутата, документ поддержан общественной инициативой и правительством.

Законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз» принят Национальным Собранием Армении.

Передает УНН со ссылкой на Armenpress.

Национальное Собрание на заседании 12 февраля приняло в первом чтении проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе».

По данным «Armenpress», за проект проголосовали 63 депутата, против - 7.

Инициатором документа является гражданская инициатива «Платформа демократических сил». Инициативе удалось собрать 60 000 подписей вместо необходимых 50 000. 9 января законопроект был обсужден и одобрен на заседании правительства Республики Армения.

В окончательной редакции, одобренной Комитетом по европейской интеграции, говорится следующее: «Республика Армения, выражая волю народа Республики Армения, ставя перед собой задачу сделать Республику Армения безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

 Ереван в последнее время укрепляет отношения с Западом. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова быть ближе к Европейскому Союзу, насколько это возможно.

Недавно в Париже состоялась встреча Пашиняна с президентом Франции Макроном. Процесс происходит на фоне ухудшения отношений страны с Россией и Беларусью.  Хотя министр обороны Армении заявил о желании сохранить высокий уровень сотрудничества с РФ, но требует дискуссии по важным вопросам. Страна фактически не участвует в ОДКБ, хотя официально не вышла из организации.

Премьер Армении заявил, что Ереван и Баку обсудили все вопросы для установления мира - СМИ24.10.24, 14:15 • 16410 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
nikol-pashinyanНикол Пашинян
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
armeniyaАрмения
parizhПариж

Обратиться по вопросам размещения рекламы