Армения начинает исторический процесс вступления в ЕС: что происходит в стране
Киев • УНН
Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект о начале процесса вступления в ЕС. За проект проголосовали 63 депутата, документ поддержан общественной инициативой и правительством.
Законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз» принят Национальным Собранием Армении.
Передает УНН со ссылкой на Armenpress.
Национальное Собрание на заседании 12 февраля приняло в первом чтении проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе».
По данным «Armenpress», за проект проголосовали 63 депутата, против - 7.
Инициатором документа является гражданская инициатива «Платформа демократических сил». Инициативе удалось собрать 60 000 подписей вместо необходимых 50 000. 9 января законопроект был обсужден и одобрен на заседании правительства Республики Армения.
В окончательной редакции, одобренной Комитетом по европейской интеграции, говорится следующее: «Республика Армения, выражая волю народа Республики Армения, ставя перед собой задачу сделать Республику Армения безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».
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