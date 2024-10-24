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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Армении заявил, что Ереван и Баку обсудили все вопросы для установления мира - СМИ

Премьер Армении заявил, что Ереван и Баку обсудили все вопросы для установления мира - СМИ

Киев  •  УНН

11:15 • 7731 просмотра

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Премьер Армении заявил о согласовании всех принципиальных вопросов для установления мира с Азербайджаном. Ереван предложил Баку подписать договор и обеспечить упрощенную связь с Нахчиваном.

Между Арменией и Азербайджаном «согласованы все принципиальные вопросы для установления фундамента для мира».

Пишет УНН со ссылкой на Haqqin.

На сегодняшний день, в согласованном содержании договора формулирует, адресует и решает все вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между республикой Армения и азербайджанской республикой. Мы предлагаем Азербайджану уже подписать этот договор

- заявил Пашинян на заседании БРИКС+ в Казани.

«Армения предложила Азербайджану обеспечить связь с Нахчиваном с механизмами упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля», - добавил армянский премьер.

Ситуация в Грузии с точки зрения демократии вызывает тревогу - Transparency International Georgia22 октября 2024, 13:00 • 14936 просмотров

Также сообщалось, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили 24 октября накануне пленарной встречи участников БРИКС+. Точное содержание разговора неизвестно.

Двойные стандарты Еревана: Армения стала основной страной для теневого экспорта в рф26 сентября 2024, 12:15 • 14716 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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