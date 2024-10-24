Премьер Армении заявил, что Ереван и Баку обсудили все вопросы для установления мира - СМИ
Киев • УНН
Премьер Армении заявил о согласовании всех принципиальных вопросов для установления мира с Азербайджаном. Ереван предложил Баку подписать договор и обеспечить упрощенную связь с Нахчиваном.
Между Арменией и Азербайджаном «согласованы все принципиальные вопросы для установления фундамента для мира».
Пишет УНН со ссылкой на Haqqin.
На сегодняшний день, в согласованном содержании договора формулирует, адресует и решает все вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между республикой Армения и азербайджанской республикой. Мы предлагаем Азербайджану уже подписать этот договор
«Армения предложила Азербайджану обеспечить связь с Нахчиваном с механизмами упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля», - добавил армянский премьер.
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Также сообщалось, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили 24 октября накануне пленарной встречи участников БРИКС+. Точное содержание разговора неизвестно.
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