Ситуация в Грузии с точки зрения демократии вызывает тревогу - Transparency International Georgia
Киев • УНН
Transparency International Georgia опубликовала тревожный отчет о состоянии демократии в стране. Организация отмечает ухудшение ситуации в антикоррупционной сфере, судебной системе, парламентском надзоре и медиа-среде.
Transparency International Georgia заявляет, что ситуация в Грузии с точки зрения демократии вызывает тревогу, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Организация опубликовала отчет по четырем направлениям за последние четыре года: антикоррупционная среда, судебная система, парламентский надзор и медиа-среда.
Основные выводы:
процесс присвоения государства продолжался и углублялся;
безнаказанность коррупции на высоком уровне достигла уровня клептократии;
в судебной системе еще больше укрепилось клановое правление;
парламентский надзор оставался формальностью;
для критически настроенных СМИ сформировалась враждебная среда, а журналистика стала опасной профессией.
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