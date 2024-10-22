Ситуация в Грузии с точки зрения демократии вызывает тревогу - Transparency International Georgia

Transparency International Georgia заявляет, что ситуация в Грузии с точки зрения демократии вызывает тревогу, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Организация опубликовала отчет по четырем направлениям за последние четыре года: антикоррупционная среда, судебная система, парламентский надзор и медиа-среда.

Основные выводы:

процесс присвоения государства продолжался и углублялся;

безнаказанность коррупции на высоком уровне достигла уровня клептократии;

в судебной системе еще больше укрепилось клановое правление;

парламентский надзор оставался формальностью;

для критически настроенных СМИ сформировалась враждебная среда, а журналистика стала опасной профессией.

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