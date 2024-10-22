Шпионы рф контролировали Грузию долгие годы - Bloomberg

Грузинское правительство и крупные компании были на протяжении долгих лет в фокусе масштабной российской кампании шпионажа и хакерских действий.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Российские шпионы в течение многих лет следили за правительством Грузии и крупными компаниями в рамках комплексной кампании. Таким образом агенты рф собирали информацию, которая среди прочего была необходима для потенциального саботажа критической инфраструктуры.

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Bloomberg News ознакомился с документами и техническими отчетами, в соответствии с которыми агентами было осуществлено проникновение в Министерство иностранных дел, Министерство финансов, центральный банк и ключевые энергетические и телекоммуникационные провайдеры страны.

Российская разведка получила доступ к грузинским электроэнергетическим компаниям, нефтяным терминалам, медиа-платформам и правительственным ведомствам в период с 2017 по 2020 год.

Справка

Грузия занимает одно из центральных мест в геополитической борьбе между Востоком и Западом в течение как минимум двух десятилетий, поскольку страна контролирует «жизненно важные ворота для энергетических и торговых путей», соединяющих Европу и Азию.

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Хакерские операции ясно показывают, что «Россия была целью и проникала в Грузию в течение многих лет. Это вызывает чрезвычайное беспокойство, и это особенно важно в свете предстоящих выборов - рассказывает Натия Сескурия, исполнительный директор Регионального института исследований безопасности, мозгового центра в столице Тбилиси.

Утверждения о российских хакерских атаках с целью повлиять на результаты выборов попали в мейнстрим после того, как страну обвинили во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. США также объяснили нападения на десятки веб-сайтов и главных медиа-каналов в Грузии пять лет назад действиями гру россии.

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