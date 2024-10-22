Шпигуни рф контролювали Грузію довгі роки – Bloomberg
Київ • УНН
Російська розвідка отримала доступ до ключових грузинських установ та компаній у 2017-2020 роках. Масштабна кампанія шпигунства охопила уряд, банки, енергетику та телекомунікації Грузії.
Грузинський уряд і великі компанії були впродовж довгих років у фокусі масштабної російської кампанії шпигунства і хакерських дій.
Пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Російські шпигуни протягом багатьох років стежили за урядом Грузії та великими компаніями в рамках комплексної кампанії. Таким чином агенти рф збирали інформацію, яка серед іншого була необхідна для потенційного саботування критичної інфраструктури.
На Хмельниччині викрили хакера, який заснував "стартап" для доступу до підсанкційних російських вебсайтів11.10.24, 05:10 • 19410 переглядiв
Bloomberg News ознайомився з документами і технічними звітами, відповідно до яких агентами було здійснено проникнення в Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, центральний банк і ключові енергетичні та телекомунікаційні провайдери країни.
Російська розвідка отримала доступ до грузинських електроенергетичних компаній, нафтових терміналів, медіа-платформ та урядових відомств у період з 2017 по 2020 рік.
Довідка
Грузія займає одне з центральних місць у геополітичній боротьбі між Сходом і Заходом протягом щонайменше двох десятиліть, оскільки країна контролює "життєво важливі ворота для енергетичних і торговельних шляхів", що з'єднують Європу та Азію.
Грузинські телеканали оштрафували за відмову показувати ролики правлячої партії з кадрами з України12.10.24, 11:23 • 21547 переглядiв
Хакерські операції ясно показують, що "росія була ціллю та проникала в Грузію протягом багатьох років. .. Це викликає надзвичайне занепокоєння, і це особливо важливо в світлі майбутніх виборів
Твердження про російські хакерські атаки з метою вплинути на результати виборів потрапили в мейнстрім після того, як країну звинуватили у втручанні у вибори в США в 2016 році. США також пояснили напади на десятки веб-сайтів і головних медіа-каналів у Грузії п’ять років тому діями гру росії.
Грузія не відмовляється від євроінтеграційного курсу попри закон про "іноагентів" 23.08.24, 16:00 • 13902 перегляди