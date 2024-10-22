Шпигуни рф контролювали Грузію довгі роки – Bloomberg

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3786 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 13588 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30208 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46402 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81506 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66488 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78732 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93878 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87351 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178477 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16455 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24376 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11227 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9720 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8504 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30208 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178476 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334550 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268201 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1300 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46402 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18278 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23392 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29068 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Шпигуни рф контролювали Грузію довгі роки – Bloomberg

Київ • УНН

 • 16134 перегляди

Російська розвідка отримала доступ до ключових грузинських установ та компаній у 2017-2020 роках. Масштабна кампанія шпигунства охопила уряд, банки, енергетику та телекомунікації Грузії.

Шпигуни рф контролювали Грузію довгі роки – Bloomberg

Грузинський уряд і великі компанії були впродовж довгих років у фокусі масштабної російської кампанії шпигунства і хакерських дій.

Пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Російські шпигуни протягом багатьох років стежили за урядом Грузії та великими компаніями в рамках комплексної кампанії. Таким чином агенти рф збирали інформацію, яка серед іншого була необхідна для потенційного саботування критичної інфраструктури.

На Хмельниччині викрили хакера, який заснував "стартап" для доступу до підсанкційних російських вебсайтів11.10.24, 05:10 • 19410 переглядiв

Bloomberg News ознайомився з документами і технічними звітами, відповідно до яких агентами було здійснено проникнення в Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, центральний банк і ключові енергетичні та телекомунікаційні провайдери країни.

Російська розвідка отримала доступ до грузинських електроенергетичних компаній, нафтових терміналів, медіа-платформ та урядових відомств у період з 2017 по 2020 рік.

Довідка

Грузія займає одне з центральних місць у геополітичній боротьбі між Сходом і Заходом протягом щонайменше двох десятиліть, оскільки країна контролює "життєво важливі ворота для енергетичних і торговельних шляхів", що з'єднують Європу та Азію.

Грузинські телеканали оштрафували за відмову показувати ролики правлячої партії з кадрами з України12.10.24, 11:23 • 21547 переглядiв

Хакерські операції ясно показують, що "росія була ціллю та проникала в Грузію протягом багатьох років. .. Це викликає надзвичайне занепокоєння, і це особливо важливо в світлі майбутніх виборів

- розповідає Натія Сескурія, виконавчий директор Регіонального інституту досліджень безпеки, мозкового центру в столиці Тбілісі.

Твердження про російські хакерські атаки з метою вплинути на результати виборів потрапили в мейнстрім після того, як країну звинуватили у втручанні у вибори в США в 2016 році. США також пояснили напади на десятки веб-сайтів і головних медіа-каналів у Грузії п’ять років тому діями гру росії.

Грузія не відмовляється від євроінтеграційного курсу попри закон про "іноагентів" 23.08.24, 16:00 • 13902 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78