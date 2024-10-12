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Грузинські телеканали оштрафували за відмову показувати ролики правлячої партії з кадрами з України

Київ • УНН

 • 21547 перегляди

Три грузинські телеканали оштрафовані на 5000 ларі кожен за відмову транслювати передвиборчий ролик партії "Грузинська мрія". Ролик містив кадри зруйнованих будівель в Україні та нових у Грузії.

Грузинські телеканали оштрафували за відмову показувати ролики правлячої партії з кадрами з України

В Грузії оштрафували три телеканали за те, що вони відмовились розміщувати в своїх ефірах передвиборчий ролик партії "Грузинська мрія" з кадрами зруйнованих внаслідок війни рф будівель в Україні. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Три грузинські телеканали визнали ролики, які з'явилися на вулицях Тбілісі за місяць до голосування на парламентських виборах, аморальними і відмовилися їх транслювати.

За це покарали грузинські телеканали "Формула", "Мтаварі архі" і "TV Пірвелі - їх оштрафовані на 5 тисяч ларі кожен (це близько 1,8 тисячі доларів).

Рішення було ухвалено 11 жовтня Тбіліським міським суду на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного Національною комісією комунікацій Грузії, яка визнала телеканали порушниками виборчого кодексу.

Як повідомляється, до комісії зі скаргою на телеканали звернулася правляча партія "Грузинська мрія".

У ролику використано чорно-білі кадри зруйнованих і палаючих будівель, інфраструктури та міст України з написами "Ні війні!". Навпроти них - кольорові зображення аналогічних нових і відремонтованих будівель у Грузії зі слоганом "Вибери мир".

За словами юриста телеканалу "Мтаварі архі" Тамти Мурадашвілі, суд також задовольнив клопотання комісії про негайне виконання рішення першої інстанції. Тоюто телеканали зобов'язані негайно поставити ролик в ефір - незалежно від того, чи буде рішення оскаржене в апеляційному суді.

Нагадаємо 

Правляча партія Грузії 26 вересня представила серію передвиборчих плакатів та відеоролик, у яких виборців закликають "обрати мир" і сказати "ні війні". У них зображення знищених російськими військами українських міст протиставляються кадрам церков, парків та нових автобусів у Грузії.

Кампанія викликала шквал критики у соціальних мережах. Президент Грузії Саломе Зарабішвілі назвала нові передвиборчі плакати "Грузинської мрії" "виготовленими у кузні КДБ".

Прем'єр - міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи передвиборчі банери із зображенням зруйнованих будівель в Україні, заявив, що вони нібито "оголили" правду про те, що відбувається.

В МЗС Україні засудили заяву грузинського прем’єра, назвавши її черговим недружнім висловом. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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