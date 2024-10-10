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Прем'єр Грузії заявив, що скандальна агітація його партії "оголила правду" про Україну: в МЗС України та в ОП відреагували

Прем'єр Грузії заявив, що скандальна агітація його партії "оголила правду" про Україну: в МЗС України та в ОП відреагували

Київ • УНН

 • 14058 перегляди

Прем'єр Грузії заявив, що передвиборчі банери з руїнами в Україні "оголили правду". МЗС України засудило цю заяву як недружню, назвавши її спробою втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси Грузії.

Прем'єр - міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи передвиборчі банери правлячої партії із зображенням зруйнованих будівель в Україні, заявив, що вони нібито "оголили" правду про те, що відбувається. В МЗС Україні засудили заяву грузинського прем’єра, назвавши її черговим недружнім висловом.  Також на заяву відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН

Деталі

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував передвиборчі банери партії влади "Грузинська мрія", на яких зображено зруйновані будівлі в Україні та відновлені будівлі в Грузії, написи на них свідчать: "Ні - війні! Вибери мир!".

Кобахідзе заявив, що у народу Грузії нібито не було інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборчі банери "Мрії" "оголили" правду про те, що відбувається в Україні внаслідок російської агресії.

В Міністерстві закордонних справ України засудили заяву Іраклія Кобахідзе. Там назвали подібні висловлювання - черговою спробою  керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня. 

"Викликають здивування наполегливі намагання чинної влади Грузії стерти з пам’яті грузин численні злочини росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на тимчасово окупованих територіях як Грузії, так й України. Поява в грузинських містах приватних російських шкіл, які акредитовані на території рф, не лише викликає сумніви в якості освіти, але й становить загрозу обробки грузинської молоді рашистською пропагандою.

Охочих оголювати правду закликаємо також пояснити власному народу, чому в зруйнованому російськими окупантами Херсоні, де навмисно були знищені об’єкти критичної інфраструктури, наразі перебоїв з постачанням світла та газу на порядок менше ніж в мирному Тбілісі", - йдеться у заяві МЗС. 

Також на заяву прем'єра Грузії відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. 

"Я переконаний, що грузинський народ чудово розуміє правду і саме тому підтримує українців у їхній боротьбі проти російської агресії", - написав Єрмак у Telegram. 

Нагадаємо

Правляча партія Грузії 26 вересня представила серію передвиборчих плакатів та відеоролик, у яких виборців закликають "обрати мир" і сказати "ні війні". У них зображення знищених російськими військами українських міст протиставляються кадрам церков, парків та нових автобусів у Грузії.

Кампанія викликала шквал критики у соціальних мережах. Президент Грузії Саломе Зарабішвілі назвала нові передвиборчі плакати "Грузинської мрії" "виготовленими у кузні КДБ".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський назвав передвиборчі плакати "Грузинської мрії" із зруйнованими українськими містами обурливими та ганебними. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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