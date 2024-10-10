Прем'єр Грузії заявив, що скандальна агітація його партії "оголила правду" про Україну: в МЗС України та в ОП відреагували

Прем'єр - міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи передвиборчі банери правлячої партії із зображенням зруйнованих будівель в Україні, заявив, що вони нібито "оголили" правду про те, що відбувається. В МЗС Україні засудили заяву грузинського прем’єра, назвавши її черговим недружнім висловом. Також на заяву відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

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Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував передвиборчі банери партії влади "Грузинська мрія", на яких зображено зруйновані будівлі в Україні та відновлені будівлі в Грузії, написи на них свідчать: "Ні - війні! Вибери мир!".

Кобахідзе заявив, що у народу Грузії нібито не було інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборчі банери "Мрії" "оголили" правду про те, що відбувається в Україні внаслідок російської агресії.

В Міністерстві закордонних справ України засудили заяву Іраклія Кобахідзе. Там назвали подібні висловлювання - черговою спробою керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня.

"Викликають здивування наполегливі намагання чинної влади Грузії стерти з пам’яті грузин численні злочини росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на тимчасово окупованих територіях як Грузії, так й України. Поява в грузинських містах приватних російських шкіл, які акредитовані на території рф, не лише викликає сумніви в якості освіти, але й становить загрозу обробки грузинської молоді рашистською пропагандою.

Охочих оголювати правду закликаємо також пояснити власному народу, чому в зруйнованому російськими окупантами Херсоні, де навмисно були знищені об’єкти критичної інфраструктури, наразі перебоїв з постачанням світла та газу на порядок менше ніж в мирному Тбілісі", - йдеться у заяві МЗС.

Також на заяву прем'єра Грузії відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Я переконаний, що грузинський народ чудово розуміє правду і саме тому підтримує українців у їхній боротьбі проти російської агресії", - написав Єрмак у Telegram.

Нагадаємо



Правляча партія Грузії 26 вересня представила серію передвиборчих плакатів та відеоролик, у яких виборців закликають "обрати мир" і сказати "ні війні". У них зображення знищених російськими військами українських міст протиставляються кадрам церков, парків та нових автобусів у Грузії.

Кампанія викликала шквал критики у соціальних мережах. Президент Грузії Саломе Зарабішвілі назвала нові передвиборчі плакати "Грузинської мрії" "виготовленими у кузні КДБ".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський назвав передвиборчі плакати "Грузинської мрії" із зруйнованими українськими містами обурливими та ганебними.