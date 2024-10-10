Премьер Грузии заявил, что скандальная агитация его партии "обнажила правду" об Украине: в МИД Украины и в ОП отреагировали

Премьер - министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя предвыборные баннеры правящей партии с изображением разрушенных зданий в Украине, заявил, что они якобы "обнажили" правду о происходящем. В МИД Украины осудили заявление грузинского премьера, назвав его очередным недружественным высказыванием. Также на заявление отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные баннеры партии власти "Грузинская мечта", на которых изображены разрушенные здания в Украине и восстановленные здания в Грузии, надписи на них гласят: "Нет - войне! Выбери мир!".

Кобахидзе заявил, что у народа Грузии якобы не было информации о том, что происходит в Украине, и что предвыборные баннеры "Мрии" "обнажили" правду о том, что происходит в Украине в результате российской агрессии.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили заявление Ираклия Кобахидзе. Там назвали подобные высказывания - очередной попыткой руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

"Вызывают удивление настойчивые попытки действующей власти Грузии стереть из памяти грузин многочисленные преступления россии, которые она совершила и продолжает совершать на временно оккупированных территориях как Грузии, так и Украины. Появление в грузинских городах частных российских школ, аккредитованных на территории рф, не только вызывает сомнения в качестве образования, но и представляет угрозу обработки грузинской молодежи рашистской пропагандой.

Желающих обнажать правду призываем также объяснить собственному народу, почему в разрушенном российскими оккупантами Херсоне, где намеренно были уничтожены объекты критической инфраструктуры, пока перебоев с поставками света и газа на порядок меньше чем в мирном Тбилиси", - говорится в заявлении МИД.

Также на заявление премьера Грузии отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Я убежден, что грузинский народ прекрасно понимает правду и именно поэтому поддерживает украинцев в их борьбе против российской агрессии", - написал Ермак в Telegram.

Напомним



Правящая партия Грузии 26 сентября представила серию предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают "выбрать мир" и сказать "нет войне". В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.

Кампания вызвала шквал критики в социальных сетях. Президент Грузии Саломе Зарабишвили назвала новые предвыборные плакаты "Грузинской мечты" "изготовленными в кузнице КГБ".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал предвыборные плакаты "Грузинской мечты" с разрушенными украинскими городами возмутительными и позорными.