Премьер Грузии заявил, что скандальная агитация его партии "обнажила правду" об Украине: в МИД Украины и в ОП отреагировали

ukenru
беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  10423 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  22170 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  70056 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  100455 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  78164 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  117466 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  125847 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
9 октября 2024, 11:29  •  155098 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
9 октября 2024, 08:40  •  126763 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
9 октября 2024, 08:27  •  116630 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сегодня день ментального здоровья: сколько украинцев будут нуждаться в психологической помощи после войны

Сегодня день ментального здоровья: сколько украинцев будут нуждаться в психологической помощи после войны

  •  18647 просмотра
В Черном море зафиксированы два вражеских корабля с "Калибрами", в Азовском - ни одного

В Черном море зафиксированы два вражеских корабля с "Калибрами", в Азовском - ни одного

  •  32009 просмотра
Ракетная опасность объявлена для Херсонской области

Ракетная опасность объявлена для Херсонской области

  •  16862 просмотра
В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о вражеских БпЛА

В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о вражеских БпЛА

  •  19301 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  62758 просмотра
публикации
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  5745 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  13176 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  62758 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  155099 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  127846 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  110063 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  105341 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  109779 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  116855 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  121067 просмотра
Актуальное
Премьер Грузии заявил, что скандальная агитация его партии "обнажила правду" об Украине: в МИД Украины и в ОП отреагировали

Премьер Грузии заявил, что скандальная агитация его партии "обнажила правду" об Украине: в МИД Украины и в ОП отреагировали

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 12:07  •  4977 просмотра

Read in English

Премьер Грузии заявил, что предвыборные баннеры с руинами в Украине «обнажили правду». МИД Украины осудил это заявление как недружественное, назвав его попыткой втянуть Украину во внутриполитические процессы Грузии.

Премьер - министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя предвыборные баннеры правящей партии с изображением разрушенных зданий в Украине, заявил, что они якобы "обнажили" правду о происходящем. В МИД Украины осудили заявление грузинского премьера, назвав его очередным недружественным высказыванием.  Также на заявление отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН

Детали

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные баннеры партии власти "Грузинская мечта", на которых изображены разрушенные здания в Украине и восстановленные здания в Грузии, надписи на них гласят: "Нет - войне! Выбери мир!".

Кобахидзе заявил, что у народа Грузии якобы не было информации о том, что происходит в Украине, и что предвыборные баннеры "Мрии" "обнажили" правду о том, что происходит в Украине в результате российской агрессии.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили заявление Ираклия Кобахидзе. Там назвали подобные высказывания - очередной попыткой  руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября. 

"Вызывают удивление настойчивые попытки действующей власти Грузии стереть из памяти грузин многочисленные преступления россии, которые она совершила и продолжает совершать на временно оккупированных территориях как Грузии, так и Украины. Появление в грузинских городах частных российских школ, аккредитованных на территории рф, не только вызывает сомнения в качестве образования, но и представляет угрозу обработки грузинской молодежи рашистской пропагандой.

Желающих обнажать правду призываем также объяснить собственному народу, почему в разрушенном российскими оккупантами Херсоне, где намеренно были уничтожены объекты критической инфраструктуры, пока перебоев с поставками света и газа на порядок меньше чем в мирном Тбилиси", - говорится в заявлении МИД. 

Также на заявление премьера Грузии отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. 

"Я убежден, что грузинский народ прекрасно понимает правду и именно поэтому поддерживает украинцев в их борьбе против российской агрессии", - написал Ермак в Telegram. 

Напомним

Правящая партия Грузии 26 сентября представила серию предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают "выбрать мир" и сказать "нет войне". В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.

Кампания вызвала шквал критики в социальных сетях. Президент Грузии Саломе Зарабишвили назвала новые предвыборные плакаты "Грузинской мечты" "изготовленными в кузнице КГБ".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал предвыборные плакаты "Грузинской мечты" с разрушенными украинскими городами возмутительными и позорными. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия
khersonХерсон