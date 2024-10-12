Грузинские телеканалы оштрафовали за отказ показывать ролики правящей партии с кадрами из Украины
Киев • УНН
Три грузинских телеканала оштрафованы на 5000 лари каждый за отказ транслировать предвыборный ролик партии «Грузинская мечта». Ролик содержал кадры разрушенных зданий в Украине и новых в Грузии.
В Грузии оштрафовали три телеканала за то, что они отказались размещать в своих эфирах предвыборный ролик партии «Грузинская мечта» с кадрами разрушенных в результате войны рф зданий в Украине. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Три грузинских телеканала признали ролики, которые появились на улицах Тбилиси за месяц до голосования на парламентских выборах, аморальными и отказались их транслировать.
За это наказали грузинские телеканалы «Формула», «Мтавари архи» и «TV Пирвели» - их оштрафовали на 5 тысяч лари каждый (это около 1,8 тысячи долларов).
Решение было принято 11 октября Тбилисским городским суда на основании протокола об административном правонарушении, составленного Национальной комиссией коммуникаций Грузии, которая признала телеканалы нарушителями избирательного кодекса.
Как сообщается, в комиссию с жалобой на телеканалы обратилась правящая партия «Грузинская мечта».
В ролике использованы черно-белые кадры разрушенных и горящих зданий, инфраструктуры и городов Украины с надписями «Нет войне!». Напротив них - цветные изображения аналогичных новых и отремонтированных зданий в Грузии со слоганом «Выбери мир».
По словам юриста телеканала «Мтавари архи» Тамты Мурадашвили, суд также удовлетворил ходатайство комиссии о немедленном исполнении решения первой инстанции. Тоюто телеканалы обязаны немедленно поставить ролик в эфир - независимо от того, будет ли решение обжаловано в апелляционном суде.
Напомним
Правящая партия Грузии 26 сентября представила серию предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают «выбрать мир» и сказать «нет войне». В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.
Кампания вызвала шквал критики в социальных сетях. Президент Грузии Саломе Зарабишвили назвала новые предвыборные плакаты «Грузинской мечты» «изготовленными в кузнице КГБ».
Премьер - министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя предвыборные баннеры с изображением разрушенных зданий в Украине, заявил, что они якобы «обнажили» правду о происходящем.
В МИД Украины осудили заявление грузинского премьера, назвав его очередным недружественным высказыванием.