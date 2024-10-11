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На Хмельниччині викрили хакера, який заснував "стартап" для доступу до підсанкційних російських вебсайтів

На Хмельниччині викрили хакера, який заснував "стартап" для доступу до підсанкційних російських вебсайтів

Київ • УНН

 • 19394 перегляди

28-річний чоловік організував VPN-сервіс для обходу санкцій РНБО. Він надавав доступ до 48 млн IP-адрес рф, використовуючи сервери в Європі та росії.

У Хмельницькій області поліцейські викрили 28-річного чоловіка, який організував сервіс для доступу до підсанкційних російських вебсайтів. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Кіберполіцейські Хмельниччини спільно зі слідчими ГУНП та співробітниками Управління СБУ в області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури припинили діяльність онлайн-сервісу, який надавав доступ до сайтів країни-агресора в обхід санкційних обмежень РНБО,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці встановили 28-річного хакера-самоучку з міста Хмельницький, який невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф організував незаконну діяльність VPN-сервісу. 

"Стартап" дозволяв в обхід санкцій РНБО отримувати доступ до понад 48 млн ІР-адрес російського сегменту інтернету. За даними слідства, щоденний обсяг мережевого трафіку перевищував 100 гігабайт.

Для налаштування інтернет-трафіку із тимчасово окупованими територіями України та регіонами рф фігурант обладнав автономне серверне приміщення у своїй квартирі. 

Окрім цього зловмисник орендував сервери, розміщені на території Німеччини, Франції, Нідерландів та рф. Завдяки цьому спецслужби ворога мали технічну можливість доступу до інформації про усіх користувачів VPN-сервісу.

Свій сервіс чоловік рекламував у власних телеграм-каналах і тематичних спільнотах, а також на всесвітньо відомому ІТ-ресурсі, де позиціонував себе у якості розробника проєктів та підшукував однодумців. 

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За місцями перебування зловмисника та його можливих спільників поліцейські провели обшуки у Хмельницькому та Житомирі. Виявлено та вилучено серверне обладнання, компʼютерну техніку, мобільні телефони, котрі містять докази незаконної діяльності ділків.

Наразі поліцейські аналізують масив інформації з вилучених ґаджетів для встановлення спільників фігуранта та джерел фінансування його "бізнесу". Відпрацьовується версія співпраці хакера з агентами рф.

Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені під час дії воєнного стану). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На Хмельниччині затримали шахрая, який ошукав людей на понад 340 тисяч гривень29.09.24, 00:11 • 20864 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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