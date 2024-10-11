В Хмельницкой области разоблачили хакера, который основал "стартап" для доступа к подсанкционным российским веб-сайтам
Киев • УНН
28-летний мужчина организовал VPN-сервис для обхода санкций СНБО. Он предоставлял доступ к 48 млн IP-адресов рф, используя серверы в Европе и россии.
В Хмельницкой области полицейские разоблачили 28-летнего мужчину, который организовал сервис для доступа к подсанкционным российским веб-сайтам. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.
Киберполицейские Хмельницкой области совместно со следователями ГУНП и сотрудниками Управления СБУ в области под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры прекратили деятельность онлайн-сервиса, который предоставлял доступ к сайтам страны-агрессора в обход санкционных ограничений СНБО,
Детали
Правоохранители установили 28-летнего хакера-самоучку из города Хмельницкий, который вскоре после начала полномасштабного вторжения рф организовал незаконную деятельность VPN-сервиса.
"Стартап" позволял в обход санкций СНБО получать доступ к более 48 млн IP-адресов российского сегмента интернета. По данным следствия, ежедневный объем сетевого трафика превышал 100 гигабайт.
Для настройки интернет-трафика с временно оккупированными территориями Украины и регионами рф фигурант оборудовал автономное серверное помещение в своей квартире.
Кроме этого злоумышленник арендовал серверы, размещенные на территории Германии, Франции, Нидерландов и россии. Благодаря этому спецслужбы врага имели техническую возможность доступа к информации обо всех пользователях VPN-сервиса.
Свой сервис мужчина рекламировал в собственных телеграмм-каналах и тематических сообществах, а также на всемирно известном ИТ-ресурсе, где позиционировал себя в качестве разработчика проектов и подыскивал единомышленников.
По местам пребывания злоумышленника и его возможных сообщников полицейские провели обыски в Хмельницком и Житомире. Обнаружено и изъято серверное оборудование, компьютерную технику, мобильные телефоны, которые содержат доказательства незаконной деятельности дельцов.
Сейчас полицейские анализируют массив информации из изъятых гаджетов для установления сообщников фигуранта и источников финансирования его "бизнеса". Отрабатывается версия сотрудничества хакера с агентами рф.
Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенные во время действия военного положения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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